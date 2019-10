Mai multi politisti si jandarmi vor patrula in Piata Constitutiei, dupa bataia in care a fost omorat un om

Ziare.

"Cu privire la suplimentarea dispozitivului de ordine publica in zona Piata Constitutiei, facem precizarea ca acest perimetru va fi supravegheat de echipe mixte constituite din politisti de siguranta publica si jandarmi, de politisti rutieri si politisti din cadrul Serviciului Actiuni Speciale, in intervale orare bine stabilite, in functie de situatia operativa concreta", a transmis, miercuri, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca, in noaptea de 30 septembrie/1 octombrie, pe raza Sectorului 5, in zona Piata Constitutiei, in urma unei activitati de ordine publica, au fost legitimate 261 de persoane si au fost controlate 148 de autovehicule.Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat ca o comisie din cadrul institutiei va verifica modul de gestionare a ordinii publice in Piata Constitutiei, in urma incidentului de duminica seara soldat cu moartea unui barbat si cu ranirea altuia.Purtatorul de cuvant al Politiei Municipiului Bucuresti, Diana Sarca, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca pe data de 29 septembrie, in jurul orei 22.30, politistii au fost sesizati prin apel 112, de un conflict, intre mai multe persoane, pe raza sectorului 5, in Piata Constitutiei, iar la fata locului s-au deplasat de urgenta echipaje de politie de pe raza sectorului 5, precum si ale Brigazii Rutiere.In urma conflictului un barbat a fost ranit, iar ulterior a murit din cauza ranilor suferite. Trupul neinsufletit a fost dus la morga pentru efectuarea necropsiei.Celalalt barbat implicat in confliect a fost ranit, suferind un traumatism la nivelul capului si primind ingrijiri medicale la fata locului, ulterior fiind dus la audieri."A fost efectuata, pe parcursul noptii, cercetarea la fata locului, care a fost reluata in aceasta dimineata si continua si la acest moment. In perimetrul cercetat a fost gasit si ridicat un tub cartus, cel mai posibil cu gaz, un incarcator gol, posibil pentru acelasi tip de pistol cu gaze si obiecte contondente. Pe parcursul noptii au fost audiate mai multe persoane, iar audierile continua", a afirmat Diana Sarca.Ea a mai spus ca din primele date rezulta ca persoanele implicate, pe fondul unui conflict mai vechi, s-ar fi intalnit in acest spatiu, iar la un moment dat discutiile au degenerat.In cauza au fost audiate mai multe persoane, dar anchetatorii nu au anuntat daca s-au dispus ceva masuri in dosar.Cauza a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.