Doamna Carmen Dan, inca n-ati demisionat? Coliva statului

Ceea ce mi se pare absolut inexplicabil este cum de 2 zile intregi, de vineri pana duminica seara, niciun coleg al politistului nu l-a recunoscut in filmele si pozele care erau pe toate ecranele si pe toate site-urile? Cum e posibil ca seful lui, Emanuel Vornicu, deci care il vedea zilnic de ani de zile, sa nu fi lipit cele doua imagini, a soferului sau si a barbatului din lift? Vorbim de politisti, deci despre oameni, teoretic, pregatiti.. Sunt atat de incompetenti incat pur si simplu nu si-au dat seama sau atat de ticalosi incat au sperat ca scandalul se va stinge si il vor putea acoperi?Asa cum l-au acoperit in 2012 atunci cand Eugen Stan, deja de 2 ani in politie a agresat sexual o fata si, la fel ca acum, au fost date publicitatii semnalmentele. Sau atunci cand acuzatia de viol, comis se pare tot de el, a fost clasata?Cum e posibil ca agentii DIPI, acoperiti, descoperiti sau cum or fi ei, sa nu fi avut vreme de 2 zile nicio reactie in timp ce politia declansase o operatiune de amploare si cerea cu insistenta ajutorul populatiei? Cum e posibil ca DIPI, o structura de protectie interna in primul rand, sa nu fi avut niciun indiciu ca Eugen Stan este derapat, ca un politist comite acte de pedofilie, violuri? Sau au stiut si au acoperit?Daca intr-un caz care starneste reactia adversa a oricarui om normal la cap reactia a fost atat de slaba, ridicola de-a dreptul, la ce ne putem astepta in cazuri de coruptie sau de abuzuri? Purtatorul de cuvant al politiei recunoaste senin ca testele psihologice la care sunt supusi angajatii Politiei Romane nu pot depista tulburari psihice. Dar ce depisteaza? Romantismul? Adica un politist purtator de arma poate fi un psihopat, fara nicio sansa sa fie descoperit pana nu impusca pe cineva?Daca aceasta este institutia care apara cetatenii de infractori, suntem arsi, statul nu exista, e o fictiune. Cand o sa ne opreasca prima oara un politist pentru ca nu purtam centura sau am depasit viteza legala o sa ne uitam la el intrebandu-ne: tu ce esti, pedofil, violator, talhar?Teoretic, un parinte grijuliu isi invata copilul ca daca se pierde sa se uite dupa un om in uniforma in care poate sa aiba incredere. Poate? Mai poate? Cu atat mai mult cu cat dupa decimarea politiei prin valurile succesive de pensionari, exigentele pentru noii angajati scad si mai mult.Decredibilizarea aceasta masiva a politiei e inspaimantatoare, o bomba la temelia statului.Si bomboana pe aceasta coliva e ministrul de Interne Carmen Dan, care vine ca o floare si pune intrebari de jurnalist : dar cum e posibil asa ceva? Corecte intrebari, nimic de zis, dar, stimata doamna, dvs nu puneti intrebarile, dvs raspundeti la intrebari, raspundeti pentru haosul dintr-un minister pe care il conduceti de un an de zile, cu tot felul de sincope."Sistemul este vechi si prost gestionat in multe domenii. Este nevoie de o reforma reala", a transmis Carmen Dan prin purtatorul de cuvant. Cata perspicacitate! Cand a descoperit dna Dan, acum cu mainile in solduri, ca sistemul e vechi si prost gestionat? Inainte sau dupa ce a descoperit ca ultrasii sunt periculosi? Si cine a impiedicat-o sa treaca la reformarea sistemului?In mod normal, intr-o tara normala, dna Carmen Dan demitea seful Politiei Romane, seful Politiei Rutiere si isi depunea demisia de onoare. Doamna Dan si ceilalti sefi nu au cum sa mai fie o parte a solutiei cat timp sunt chiar o parte a problemei.