Doi agenti de penitenciar din Tulcea au fost retinuti pentru mita

"Joi, 18 iulie a.c., ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Tulcea, sub coordonarea procurorul de caz din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (D.I.I.C.O.T.) - B.T. Tulcea, au efectuat doua activitati de prindere in flagrant intr-un dosar penal in care existau suspiciuni de luare de mita in vederea introducerii in penitenciar de telefoane mobile si etnobotanice", a transmis, vineri, Directia Generala Anticuruptie (DGA).Sursa citata a precizat ca actiunile de prindere in flagrant au fost realizate cu sprijinul Serviciului Operatii si Serviciului Tehnic - Structura Centrala D.G.A., precum si SCCCO Tulcea."In prima situatie, in urma flagrantului, a fost identificata suma de 2.000 lei primita cu titlu de mita, 2 telefoane mobile si aproximativ 15 grame de produse etnobotanice ce urmau a fi introduse in penitenciar de catre agent. In cazul celui de-al doilea agent, dupa realizarea flagrantului a fost identificata asupra sa suma de 3.000 lei primita cu titlu de mita pentru serviciul de introducere de telefoane mobile in Penitenciarul Tulcea la o data anterioara", a mai transmis DGA.Cei doi agenti de penitenciare au fost retinuti pentru 24 de ore.DGA a precizat ca in cauza s-a beneficiat de sprijinul conducerii Penitenciarului de Maxima Siguranta Tulcea.