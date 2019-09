Doi barbati din Cluj, cu cagule pe cap, au amenintat cu un pistol o femeie care conducea o masina

Ziare.

Mai multe echipaje de politisti au fost mobilizate pentru gasirea suspectilor, iar dupa ce acestia au fost prinsi s-a stabilit ca arma este una neletala.Potrivit Politiei Judetene Cluj, politistii au fost sesizati, in jurul orei 19.30, ca, pe Calea Dorobantilor din Cluj-Napoca, o femeie care conducea un autovehicul a fost amenintata in trafic cu un pistol, de catre doua persoane, cu fetele acoperite cu cagule, aflate intr-un alt autovehicul.Ca urmare, au fost alertate toate echipajele din teren - politisti rutieri, de ordine publica, investigatii criminale si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, pentru gasirea celor doua persoane.In scurt timp, politistii din cadrul Biroului Rutier au gasit autovehiculul cu care s-au deplasat cele douapersoane, la intersectia strazilor Piezisa cu Clinicilor."De asemenea, au fost identificate persoanele in cauza, stabilindu-se ca este vorba despre doi barbati de 27 si 31 de ani, din comunele Floresti si Iara, judetul Cluj. Asupra acestora a fost gasit un pistol neletal, o cagula si alte bunuri", au transmis reprezentantii Politiei Judetene Cluj.Persoanele respective sunt audiate pentru clarificarea tuturor aspectelor si luarea masurilor legale.