Doi moldoveni au furat 16 ceasuri Rolex si bijuterii dintr-o casa din Bucuresti

Cei doi au fost prinsi luni, la Buzau, in timp ce se indreptau catre un punct de trecere a frontierei."La data de 26 ianuarie a.c., politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au retinut doi barbati, banuiti de savarsirea unei infractiuni de furt din locuinta, dupa ce acestia ar fi sustras bunuri in valoare totala de aproximativ 300.000 de euro dintr-un apartament din sectorul 2", anunta Politia Capitalei.In luna noiembrie 2019, Politia Capitalei a fost sesizata de un barbat cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au sustras mai multe ceasuri si bijuterii din locuinta sa din Sectorul 2."In urma investigatiilor si cercetarilor, din datele si probele administrate in cauza de politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale, a rezultat presupunerea rezonabila ca la data 1 noiembrie 2019, in intervalul orar 12:00-15:00, doi barbati de 35, respectiv 41 de ani, prin folosirea de chei potrivite ar fi patruns in locuinta persoanei vatamate si ar fi sustras mai multe ceasuri de lux si bijuterii din aur in valoare de aproximativ 300.000 euro", mentioneaza politistii.Surse din ancheta au declarat ca este vorba despre 16 ceasuri Rolex de colectie. Aceleasi surse afirma ca cei doi, care au dubla cetatenie, romana si moldoveneasca, sunt cercetati pentru infractiuni similare si in Republica Moldova, unul dintre ei fiind liderul unui grup infractional organizat.De asemenea, conform surselor citate, acestia au intrat cu chei potrivite, desi sistemul de inchidere a imobilului era unul performant.Astfel, in cursul zilei de 26 ianuarie a.c., politistii Capitalei au pus in executare doua mandate de aducere emise pe numele celor doi barbati, acestia fiind opriti pe raza municipiului Buzau, in timp ce se deplasau cu un autoturism spre un punct de trecere a frontierei catre Republica Moldova.Ei au fost dusi la sediul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigatii Criminale pentru audieri si ulterior au fost retinuti pentru 24 de ore.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, pentru furt calificat.