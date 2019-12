Doi politisti au fost batuti in timpul unei misiuni, intr-un bloc din Capitala

Ziare.

"La data de 15 decembrie a.c., in jurul orelor 2:00, Sectia 16 a fost sesizata prin apelul de urgenta 112 cu privire la faptul ca persoane tulbura linistea publica intr-un bloc din sectorul 4.La fata locului au sosit politisti din cadrul sectiei 16 Politie, care au procedat la legitimarea persoanelor care tulburau linistea publica.", transmite Politia Capitalei.Persoanele implicate in incident au fost duse la Sectia 16 Politie.Se desfasoara cercetari in vederea stabilirii situatiei de fapt si de drept, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4.