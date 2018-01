Doi politisti de frontiera au fost batuti. Agresorii au aruncat benzina pe unul din ei

Ziare.

Potrivit Politiei de Frontiera, o patrula mobila din cadrul Sectorului P.F. Poienile de Sub Munte a observat, in noaptea de marti spre miercuri, un autoturism de teren care a evitat echipajul politistilor de frontiera, soferul intorcand brusc si deplasandu-se in mare viteza spre localitatea Repedea, judetul Maramures.Masina a fost blocata de autospeciala Politiei de Frontiera, moment in care un politist de frontiera a mers spre autoturism pentru a legitima ocupantii. Ajuns langa masina, politistul de frontiera a fost lovit de sofer si a cazut, timp in care celelalte persoane aflate in autoturism au coborat si i-au aplicat mai multe lovituri. Desi colegul de echipaj a intervenit imediat, si acesta a fost lovit de celelalte persoane.Unul dintre agresori a aruncat pe politistul de frontiera si pe autospeciala un lichid cu miros de benzina, amenintand ca ii va incendia, iar soferul autoturismului suspect l-a amenintat pe politistul cazut cu un topor.Politistii au cerut sprijinul unei echipe de interventie , iar cei doi politisti agresati au mers la Unitatea de Primiri Urgente din localitatea maramureseana Poienile de Sub Munte.In urma investigatiilor medicale, unul dintre politisti a fost transportat la Spitalul Orasenesc Viseu de Sus pentru ingrijiri de specialitate. Aici s-a constatat ca acesta prezinta un traumatism cranio-cerebral, contuzii la nivelul fetei, traumatisme ale umarului stang si ale mainii drepte, precum si o arsura chimica faciala si intoxicatie cu vapori de benzina.Echipa operativa din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera impreuna cu un echipaj de politie din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Leordina au ajuns la fata locului, moment in care in zona s-au adunat aproximativ 30 de persoane, majoritatea cunoscute cu preocupari in sfera criminalitatii transfrontaliere, care au devenit recalcitrante, iar una dintre ele a spart oglinda autospecialei Politiei de Frontiera folosind un obiect contondent.Cele doua persoane care i-au agresat pe politistii de frontiera au fost retinute si urmeaza a fi prezentate procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Viseu de Sus.