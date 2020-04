Doi politisti de frontiera, retinuti dupa ce au luat spaga de la 7 romani ca sa treaca cu vederea ca veneau din "zona rosie"

"Spagarii" au ajuns in carantina

Agentii de politie de frontiera romani au consemnat in fals ca persoanele in cauza ar fi conducatori de autovehicule de transport marfa, aspect care le permitea sa eludeze masura carantinei institutionalizate pentru 14 zile, dat fiind ca se intorceau dintr-o tara inclusa in "zona rosie", anunta Directia Generala Anticoruptie, intr-un comunicat de presa remisPotrivit sursei citate, unul dintre agenti ar fi pretins si ar fi primit de la 4 persoane suma de 200 euro, motiv pentru care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita, fals in declaratii si zadarinicirea combaterii bolilor."Cat priveste pe cel de-al doilea agent, intrucat a dispus aceeasi masura fata de alte trei persoane, dintre care una nu detine permis de conducere, mentionand ca sunt conducatori de autovehicule transport marfa cu capacitate mai mare de 2.4 tone, este cercetat pentru abuz in serviciu, fals informatic, fals in declaratii si zadarnicirea combaterii bolilor," precizeaza DGA.Pentru eliminarea riscurilor la adresa sanatatii publice, toate cele sapte persoane au fost introduse in carantina institutionalizata, unde au ramas pana la data de 25 aprilie.In urma testelor efectuate la finalul perioadei de carantina, niciuna dintre persoane nu a fost confirmata ca fiind pozitiva cu noul timp de coronavirus. Fata de cele sapte persoane se efectueaza cercetari pentru infractiunile de dare de mita.In cursul zilei de joi, ca urmare a audierilor, un procur din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor a dispus retinerea pentru 24 de ore a celor doi angajati ai Politiei de Frontiera, urmand ca miercuri sa fie prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.DGA precizeaza ca in toata aceasta perioada structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne au actionat pentru asigurarea nivelului de integritate a personalului MAI."Conducerea Ministerului Afacerilor Interne dezaproba si nu tolereaza astfel de fapte," mai arata sursa citata.