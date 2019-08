Doi politisti din Galati, filmati in timp ce asista pasiv si nu coboara din masina pentru a ajuta un copil plin de sange (Video)

Masurile, de la mustrare pana la destituirea din Politie

Ziare.

com

In filmarea distribuita pe Facebook se pot observa o fata plina de sange, doi agenti de paza, trecatori care incearca sa o ajute pe copila si care incearca sa o convinga sa le spuna ce s-a intamplat cu ea si o masina de politie cu doi agenti care nu coboara din autoturism si nu intervin in niciun fel."Avand in vedere imaginile aparute in spatiul public, Compartimentul de Relatii Publice al Inspectoratului de Politie Judetean Galati este abilitat sa comunice urmatoarele: Conducerea I.P.J. Galati a dispus, inca de ieri, declansarea cercetarii disciplinare fata de cei doi politisti, la finalizarea careia vor fi dispuse masurile legale care se impun.Minora care apare in imagini a fost transportata la spital, de un echipaj de salvare, iar in functie de rezultatul verificarilor si a raportului de expertiza medico-legala, se va stabili daca aceasta a fost victima vreunei infractiuni", a transmis luni Biroul de Relatii cu Presa al IPJ Galati.Potrivit reprezentantilor IPJ Galati, agentii fac deja obiectul unei anchete interne, la finalul careia vor fi dispuse masuri ce pot fi de la mustrare pana la destituirea din Politie.Fata de 14 ani gasita pe o strada din Galati plina de sange traieste intr-un centru de plasament, iar sambata, cand a avut loc incidentul, ea ar fi fost plecata cu bilet de voie.Totodata, in urma investigatiilor, politistii au intocmit dosar penal pentru relatii sexuale cu un minor, urmand a stabili daca a fost vorba despre un viol.In cele din urma, fata a fost transportata la Spitalul de Copii din Galati, iar persoana care a realizat filmarea a anuntat pe Facebook ca a vizitat-o si confirma faptul ca victima ar fi fost violata.Aceeasi persoana se declara revoltata de lipsa de reactie a politistilor si cere masuri dure impotriva celor doi agenti care au refuzat sa ajute victima unui viol.