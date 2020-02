Dolj: Un barbat urmarit de politie si-a abandonat masina, cu un copil in ea, si a fugit

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii Biroului Rutier Craiova au efectuat vineri seara, semnalul regulamentar de oprire pentru un autoturism care circula pe strada Brestei.Intrucat conducatorul nu a oprit, politistii au pornit in urmarirea acestuia, pana pe strada Tarancutei, unde a abandonat autoturismul si a fugit. El a fot urmarit initial de un echipaj, dar in final sapte echipaje se aflau pe urmele sale.Un copil de 11 ani, din Craiova, pasager in autoturism a fost depistat de politisti.In continuare, politistii desfasoara activitati pentru prinderea persoanei de la volan.Din primele date, politistii spun ca ar fi vorba de un barbat de 30 de ani din Craiova, care nu are dreptul de a conduce autovehicule. De asemenea, copilul din masina si barbatul care a fugit ar fi veri.