Dormea in post? Un politisit din Motru ar fi fost fotografiat in timp ce tragea un pui de somn in masina de serviciu

Un barbat a postat pe Facebook o fotografie in care apar doi politisti intr-o autospeciala, unul dintre ele parand ca doarme. Gorjeanul a spus ca poza a fost facuta in Motru, aproape de Judecatorie."Politia de la Motru, aseara la 3 (in timpul noptii de sambata spre duminica - n.r.), asa verificau ei actele unei masini. Unul dormea si celalalt cauta pe telefon cum se verifica o asigurare de bg (Bulgaria - n.r.) . Rusine Politia Romana", a scris barbatul pe Facebook.Intervievat de Mediafax, acesta a declarat, duminica, ca fratele sau a fost cel oprit de politisti si a vazut ca unul dintre agenti doarme in masina."Masina a fost a mea si a fost fratele meu la niste fete la Motru. Pe la ora 03.30 noaptea l-au oprit doi politisti, un agent i-a luat numerele de pe masina de Bulgaria. Colegul lui dormea, iar el cauta pe internet pe un site sa vada daca are asigurarea valabila. Dupa ce i-a luat numerele, agentul a retinut cartea masinii, a scris in procesul verbal ca a retinut certificatul, iar certificatul e si acum la mine", a spus barbatul.Omul spune ca va face plangere la Politie, pentru abuz "Scrie ca au retinut certificatul, desi este la mine. Il am acasa. Este martor si soferul care era cu fratele meu, a vazut ca dormea (politistul - n.r.) . Peste drum de Judecatoria din Motru s-a intamplat. Am plecat noaptea de acasa sa merg cu platforma ca sa iau masina acasa. A doua zi a venit agentul care a gresit si se comporta ca o fata mare cu mine. Mi-a retinut cartea de inmatriculare de Bulgaria. Mi-a tinut-o ca sa aiba garantie ca ii duce certificatul a doua zi, ca la piata. A treia problema este ca dormea. Este poza. Se vede numarul masinii, ora", a mai spus barbatul.Fotografia a ajuns si la IPJ Gorj, unde a fost declansata o ancheta interna, oamenii legii urmand sa stabileasca daca imaginile sunt reale si daca este, intr-adevar, un echipaj de politie din Motru.