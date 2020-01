Dosar penal deschis dupa ce un barbat a impuscat un caine pe sosea, in Pasul Prislop

Ziare.

"Urmare a verificarilor efectuate de politistii maramureseni, cu privire la barbatul de 69 de ani, care, in cursul acestei zile, ar fi impuscat un caine in Pasul Prislop, va informam ca, din cercetarea preliminara au rezultat suspiciuni rezonabile, referitoare la", informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).Cercetarile continua in aceasta cauza, in cadrul unui dosar penal, instrumentat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Viseu de Sus, mai arata sursa citata.Reprezentantii Asociatiei Anima Pro Terra au postat, sambata, pe pagina de Facebook , ca doi voluntari si copilul lor au fost martori cand un caine a fost impuscat la 5 kilometri de Borsa."Doi voluntari ai asociatiei noastre au fost martorii unor scene ingrozitoare alaturi de. Se aflau la aproximativ 5 km de Borsa (Maramures) si intr-o curba au vazut un (autoturism - n.red.) rosu oprit care a impuscat mortal o catelusa pe sosea (pe un drum public, nu in padure!!!!). Voluntarii nostri au sunat imediat la 112, insa faptasul a luat cadavrul si a plecat!", scriu reprezentantii Asociatiei.Pe pagina de Facebook a asociatiei au fost postate si imagini cu animalul, dar si cu masina (foto), pentru ca cei care cunosc informatii despre cei care au tras cu arma in caine sa poata fi trasi la raspundere.