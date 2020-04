Dosar penal in cazul barbatului din Bucuresti impuscat mortal de un politist

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Parchetului, un procuror criminalist s-a deplasat miercuri, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului Omoruri si Serviciului Criminalistic, in vederea efectuarii cercetarii la fata locului.De asemenea, a fost dispusa efectuarea autopsiei medico-legale la Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti.In cadrul anchetei, au fost audiate mai multe persoane, inclusiv membrii echipajelor de interventie si au fost ridicate imagini surprinse de camerele de supraveghere din zona, imagini care vor fi valorificate in cadrul cercetarilor."Din actele de urmarire penala, efectuate pana la momentul actual, a rezultat faptul ca unul dintre agentii de politie care au intervenit pentru imobilizarea barbatului in cauza, care era inarmat cu mai multe obiecte ascutite, a fost nevoit sa execute foc cu armamentul din dotare, intrucat persoana respectiva nu s-a supus somatiilor verbale si a initiat un atac fizic impotriva acestuia", precizeaza procurorii.Incidentul s-a petrecut in noaptea de marti spre miercuri. O persoana a sesizat, prin 112, in jurul orei 4,00, ca un barbat dezbracat, aflat doar in lenjerie intima, ameninta pe holurile unui bloc din Cartierul Pajura, avand asupra sa mai multe obiecte ascutite.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 5, care dupa cateva minute l-au localizat pe barbat. La vederea politistilor, el a devenit violent si a reusit sa ii loveasca, ulterior fugind.A fost localizat la un nivel superior in bloc, unde a incercat din nou sa-i loveasca si i-a amenintat pe politisti, motiv pentru care, dupa somatie, unul dintre acestia a executat foc cu armamentul din dotare, ranindu-l. Barbatul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, insa a decedat