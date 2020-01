Dosar penal in cazul elevilor din Arad intoxicati dupa dezinsectie

Ziare.

Dezinsectia a fost facuta de o firma din judetul Hunedoara, cercetata acum pentru vatamare corporala, fals in inscrisuri si uz de fals, dar si trafic de substante periculoase."Aseara, in jurul orelor 18:30, politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au fost sesizati despre faptul ca la Spitalul Clinic Judetean Arad - UPU s-au prezentat mai multi elevi ai Liceului Teoretic Adam Muller Guttenbrunn care prezentau prurit si edeme la nivelul fetei si al ochilor, greata si varsaturi.Conform celor declarate, acestea ar fi survenit in urma unor activitati de dezinsectie si dezinfectie, care au avut loc la unitatea de invatamant. In urma primelor verificari, s-a stabilit o legatura directa intre starea elevilor si dezinsectia/dezinfectia efectuata in incinta liceului, la data de 10 ianuarie 2020, de catre o societate comerciala cu sediul in Deva, judetul Hunedoara", a transmis, marti, IPJ Arad.Sursa citata a precizat ca, in urma cercetarilor efectuate si a mijloacelor de proba administrate din acest caz a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si trafic de produse sau substante toxice."La fata locului, s-a deplasat si echipa de cercetare din cadrul Serviciului Criminalistic Arad, care a prelevat probe care urmeaza a fi analizate toxicologic. Cercetarile continua sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad", a mai transmis IPJ Arad.Pana marti dimineata, la spital s-au prezentat 40 de adolescenti, dintre care 14 au ramas internati.