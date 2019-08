Dosar penal pentru politistii care n-au ajutat fata plina de sange din Galati. Acuzatiile fata de iubit s-au extins

Viata fetei a fost pusa in pericol

Astfel, cei doi agenti care nu au coborat din masina pentru a o ajuta pe fata sunt vizati de inca o ancheta (pe langa cea interna, comandata de sefii Inspectoratului Judetean de Politie) pentru infractiunea de abuz in serviciu.Desi acum ancheta este referitoare la fapta () si nu fata de vreo persoana, vizati sunt cei doi agenti de politie de la Sectia 1, relateaza publicatia locala Viata Libera "Pe rolul acestui parchet, la data de 7 august, a fost inregistrat un nou dosar privind denuntul unei persoane juridice, ONG, cu privire la vatamarile suferite de victima si cu privire la activitatea celor doi agenti de politie care au fost sesizati de public cu privire la aceste vatamari.Astfel, in cauza se va efectua urmarirea penala in rem, la acest moment, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu", a declarat procurorul Traian Laurentiu Iancu, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati.De asemenea, sursa citata noteaza ca procurorii au primit raportul de expertiza medico-legala, potrivit caruia viata fetei a fost pusa in pericol."Organele de urmarire penala au intrat in posesia raportului de expertiza medico-legala privind leziunile suferite de persoana vatamata in seara zilei de 3 august 2019.Conform constatarilor si concluziilor medico-legale formulate, persoana vatamata nu a prezentat urme de violenta pe corp, insa aceasta a suferit o leziune a aparatului reproducator care a necesitat pentru vindecare 12-14 zile de ingrijiri medicale.Totodata,", a mai afirmat Traian Laurentiu Iancu.In aceste conditii, procurorii au extins acuzatiile in acest dosar, iar cercetarile vor fi facute nu numai pentru comiterea infractiunii de act sexual cu un minor, ci si pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa.Purtatorul de cuvant al parchetului a mai punctat ca medicii legisti au stabilit ca fata nu a fost violata."La acest moment, nu sunt probe din care sa rezulte o suspiciune rezonabila ca a fost savarsita o infractiune de viol. In cauza, procurorul, impreuna cu organele de cercetare penala, vor dispune o extindere a cercetarilor si fata de infractiunea de vatamare corporala din culpa, asa cum rezulta din raportul de expertiza medico-legala", a completat acesta.Intre timp, atat minora, cat si baiatul cu care a intretinut relatia sexuala beneficiaza de consiliere psihologica.