Dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa inghesuiala de la Aeroportul Cluj-Napoca

Ziare.

com

"Urmare a imaginilor si informatiilor aparute in spatiul public privind situatia de pe Aeroportul International 'Avram Iancu' Cluj, va informam ca la nivelul S.R.P.T. Cluj Napocasub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 352 Cod Penal, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca", a transmis Politia Romana, joi.Astfel, in cursul zilei de joi, politistii din cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Cluj-Napoca, in temeiul art. 292 Cod de Procedura Penala, s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prevazuta de art. 352 Cod Penal, in cauza privind situatia persoanelor aflate in cursul diminetii pe Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj.Cauza se afla sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca.Peste 1.000 de romani care vor sa plece la munca in Germania cu zboruri charter au stat inghesuiti, joi, la Aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, fara a respecta niciuna dintre restrictiile impuse de autoritati pentru a preveni infectarea cu coronavirus.