Doua fete au disparut dupa ce au urcat in masini de ocazie: Ramasite umane au fost gasite in locuinta unui mecanic din Caracal

Ziare.

com

In cadrul anchetei incepute de politie, vineri au fost facute perchezitii la locuinta unui mecanic auto din Caracal, iar oamenii legii au gasit ramasite umane, conform unor surse judiciare. Ramasitele sunt trimise la expertiza.Perchezitiile la locuinta mecanicului au avut loc dupa disparitia celei de-a doua fete, o adolescenta de 15 ani din Dobrosloveni care ultima oara a fost vazuta in Caracal in timp ce urca intr-o masina.Reprezentantii Politiei Olt au declarat ca politistii, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, fac, vineri, trei perchezitii in Caracal."Cercetarile se fac pentru savarsirea infractiunii de lipsire de liberate. Mama fetei ne-a anuntat joi disparitia, a spus ca nu s-a mai intors acasa", au spus sursele citate.Surse din randul anchetatorilor au mentionat ca la una dintre adresele la care a avut loc o descindere, vineri, s-ar fi ajuns dupa datele GPS de pe telefonul fetei. Pandurul.ro transmite ca una dintre fete ar fi sunat joi la 112 si ar fi anuntat ca este tinuta captiva.Astfel, politia a cerut date de la STS despre locatia fetei, iar reprezentantii politiei spun ca primele adrese transmise au fost gresite si ca abia la cea de-a patra au fost descoperite ramasitele umane.Rreprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt au transmis ca acest dosar este inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, iar in urma perchezitiilor, in functie de ce se va gasi, dosarul va fi declinat sau nu.De asemenea, oamenii legii verifica daca acest caz are legatura si cu o alta disparitie inregistrata in Olt, in aceeasi zona. Potrivit presei locale, in aprilie, o fata din Craiova a mers la Caracal pentru a lua bani de la mama ei, iar de atunci nu a mai fost gasita.Conducerea Politiei Romane a dispus trimiterea unei echipe mixte de specialisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale si Institutului National de Criminalistica, pentru a sprijini cercetarile desfasurate cu privire la cazul de la Caracal, au transmis reprezentantii IGPR.