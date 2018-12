Doua persoane au fost retinute: Au cerut bani de la un batran mintindu-l ca-i scapa fiul de inchisoare

Ziare.

Politistii din Focsani au fost sesizati de catre un barbat, in varsta de 77 de ani, cu privire la faptul ca a fost victima infractiunii de inselaciune , fiind contactat de un barbat, care ar fi pretins suma de 40.000 de lei, intrucat fiul sau ar fi fost implicat intr-un accident rutier.Din cercetari, politistii au stabilit faptul ca persoane necunoscute l-au indus in eroare, folosindu-se de calitati mincinoase ( procuror , medic) si, sub pretextul ca fiul sau ar fi provocat un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, i-ar fi solicitat suma de 40.000 lei precum si sase cartele telefonice, pentru a nu suporta rigorile legii. Persoana vatamata a inmanat suma de 10.000 lei si a stabilit cu banuitul sa ii dea ulterior alta suma.In cursul aceleiasi zile, batranul s-a intalnit pe raza municipiului Focsani cu suspectul, un barbat de 35 de ani, pentru a-i inmana o alta parte din bani, moment in care a fost prins de politisti si dus la sediul Politiei Municipiului Focsani.Totodata, politistii au stabilit ca barbatul ar fi fost transportat la locul stabilit cu persoana vatamata de catre o femeie, de 36 de ani, fiind si ea condusa la audieri.Luni seara, cei doi au fost retinuti in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea. Marti, banuitii, ambii din comuna Straoane, au fost prezentati magistratilor care au dispus arestarea preventiva, pentru o perioada de 30 de zile.