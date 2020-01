Doua vrajitoare, retinute dupa ce au santajat o femeie ca vor face ritualuri magice ca ea sa moara: O afacere de zeci de mii de euro

Ziare.

Politistii Capitalei au au retinut doua femei banuite de savarsirea infractiunilor de santaj si inselaciune, dupa ce ar fi primit sume de bani de la o femeie pentru a face vraji si descantece."La data de 27 ianuarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 5 Politie au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca doua persoane necunoscute, sub pretextul ca vor face ca o dorinta personala a acesteia sa se indeplineasca,", conform unui comunicat al Politiei.De asemenea, femeia a spus ca,, amenintand-o ca in cazul in care nu le va da suma vor face mai multe ritualuri magice in urma carora, atat persoana vatamata cat si familia sa vor deceda."In urma cercetarilor si investigatiilor efectuate, politistii au identificat doua femei, de 22 si 45 de ani, banuite de comiterea faptei. In cursul zilei de ieri, a fost pus in executare un mandat de perchezitie, la un imobil din sectorul 1, cele doua femei fiind depistate la adresa. Totodata, au fost identificate mai multe obiecte ce ar fi putut fi folosite la 'ritualuri oculte', bijuteriile persoanei vatamate, precum si sumele de 13.000 de euro, 5.000 de lei, aproximativ 500 gr. de bijuterii, a caror provenienta nu a putut fi justificata", conform sursei citate.Cele doua femei au fost duse la sediul subunitatii pentru audieri, iar in baza probatoriului administrat acestea au fost retinute, cercetarile fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, sub aspectul savarsirii infractiunilor de