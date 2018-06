Dupa ce a scapat dintr-un accident, un sofer a imprumutat bani pentru expertiza pentru ca Politia nu a avut

Nevoit sa plateasca expertiza pentru ca Politia nu a avut bani

Accidentul rutier a avut loc in data de 26 decembrie 2016, in orasul Targu-Carbunesti. Florian Cinteza, un instalator din localitate, conducea masina, iar in dreapta era un tanar interesat sa cumpere vehiculul. La un moment dat, a virat la stanga, iar autoturismul din spate a redus viteza, pentru a-i permite virajul, insa un alt sofer a intrat in depasirea ambelor masini, lovindu-l pe Cinteza."Am plecat sa-i arat baiatului cum merge masina, am efectuat virajul la stanga pe un drum secundar, m-am asigurat ca pot face manevra in siguranta, am semnalizat, am vazut ca in spatele meu circula in acelasi sens un autovehicul care a inteles manevra pe care urma sa o fac si a incetinit, dupa care am virat la stanga. Am reusit sa intru cu partea din fata pe podetul de pe drumul secundar si am fost lovit din spate lateral de un autovehicul, care venea din spatele masinii care a incetinit, in depasirea ei. M-a lovit, iar autoturismul meu s-a rasturnat pe partea stanga", a declarat Florian Cinteza.Dupa accident, acesta a fost grav ranit, insa politistii au considerat ca el a fost vinovat de producerea evenimentului, pentru ca ar fi virat la stanga fara sa se asigure, fiindu-i retinut si permisul de conducere. De atunci merge periodic la Politie pentru a-i fi reinnoita dovada de circulatie.Cinteza a fost transportat de urgenta la Spitalul Bagdasar Arseni, din Bucuresti si, potrivit ultimului certificat, eliberat in decembrie 2017 de medicul legist, a avut nevoie de pana la 100 de zile de ingrijiri medicale, avand probleme la coloana cervicala si alte complicatii.Dupa mai bine de un an si jumatate de la accident, Cinteza spune ca nu i s-a facut dreptate si, mai mult, nici nu s-a intamplat nimic in dosar."De atata timp, nu s-a facut nimic in dosar. M-au tinut pana in ianuarie 2018, am fost cu avocatul si am intrebat de ce nu pleaca dosarul in instanta . Atunci mi-au spus la Politie ca nu este expertiza facuta si nu au bani sa o faca. Am fost nevoit sa ma imprumut de o mie de lei si sa platesc eu expertul lor, pentru ca mi-au spus ca nu au bani si mai stau doi ani asa. L-au pus ei, dar l-am platit eu. Am zis sa fie cel mai ieftin, ca nu am bani si sa fie cel mai cinstit. Puteau sa imi spuna de la inceput, nu in 2018", sustine Florian Cinteza.Dupa ce, Florian Cinteza a aflat ca mai are de asteptat, pentru ca celalalt sofer contesta rezultatul in ceea ce priveste viteza. In tot acest timp, el trebuie sa isi reinnoieasca periodic dovada de circulatie pentru ca, initial, a fost considerat vinovat de producerea accidentului."M-au anuntat ca celalalt sofer a facut contraexpertiza, vrea sa spuna ca el a dat in mine cu 56 la ora, nu cu 86, iar expertul i-a transmis ca nu poate sa faca alta, pentru ca expertiza a fost facuta dupa masuratorile Politiei Targu-Carbunesti.Nu mi se pare normal, stiu sigur ca nu am fost vinovat si tot mie mi-au retinut permisul. Celalalt sofer a plecat de atunci in Italia si conduce. In expertiza scrie ca are trei greseli, eu nu am nicio greseala. Am si martorul care era cu masina in spatele meu", mai spune Florian Cinteza.Mai mult, barbatul acuza ca, dupa acest accident, politistii din localitate l-au oprit de fiecare data cand l-au observat in trafic In replica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Gorj, Andrei Lazar, a spus ca optiunea de a plati expertiza a apartinut soferului, dupa ce anchetatorii i-au transmis ca mai are de asteptat."Pe 4 iunie 2018, partea vatamata a primit expertiza care trebuia sa fie facuta. Ea a fost solicitata pe 10 ianuarie, de Politie. Expertizele se solicita, le face o institutie autorizata. Barbatul nu a vrut sa mai astepte, i s-a spus ca mai trebuie sa astepte putin, la noi dureaza pana se fac platile aproximativ 30 de zile si a zis sa nu mai intarzie atat, se duce si o plateste el.Tot barbatul, cand a primit de la Serviciul de Medicina Legala Gorj certificatul cu zilele de ingrijiri medicale, nu i-a convenit primul rezultat, solicitand schimbarea. Al doilea certificat a fost de 80-85 de zile. A mai solicitat o data, la fel cum a solicitat si Politia la SML sa-i dea un certificat din care sa rezulte clar de cate zile are nevoie si la al treilea certificat a primit 95-100 de zile de ingrijiri medicale. De aceea a durat atat", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Andrei Lazar, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.In ceea ce priveste retinerea permisului de conducere a lui Floian Cinteza, Lazar a spus ca in prima zi, respectiv in 26 decembrie 2016, s-a constatat ca el este de vina pentru accident, insa ulterior s-au facut expertize.Intrebat despre acuzele aduse politistilor rutieri de Florian Cinteza, cum ca ar fi oprit foarte des in trafic, Andrei Lazar, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, sustine ca, daca soferul a fost oprit in trafic, acesta a fost controlat "la fel ca in cazul oricarui conducator auto".