Dupa scandalul politistului violator, angajatii MAI vor trece printr-un nou mecanism de testare psihologica

Mai exact, a fost introdus un formular de semnalare care va fi completat de superiorul direct al angajatului si pus la dispozitia psihologului, atunci cand se identifica anumite comportamente, conduite sau stari atipice, transmite News.ro."Evenimentul inregistrat la inceputul acestui an la Brigada de Politie Rutiera Bucuresti a determinat o interventie in acest domeniu, cunoscut fiind impactul pe care il are orice derapaj comportamental al angajatilor politisti sau militari . Accentul va fi pus pe cunoasterea personalului, astfel incat psihologul sa stie care sunt aspectele care trebuie focusate in interviul pe care il are cu angajatii", precizeaza MAI intr-un comunicat de presa.Conform sursei citate, s-a introdus, ca noutate, "un formular de semnalare care va fi completat de superiorul direct al angajatului si pus la dispozitia psihologului, atunci cand se identifica anumite comportamente, conduite, stari atipice (care sunt bine definite in acest formular) "."In acest mod, atentia psihologului poate fi focusata pe problemele sesizate in respectivul formular, care are rolul unui instrument ajutator pentru psiholog. De aici mai departe, psihologul poate spune ca nu exista probleme sau poate face anumite recomandari care au in special un caracter preventiv, fie ca va trebui monitorizat sau limitat la portul de arma pentru o perioada, fie ca trebuie sa mearga la o testare psihologica sau la un control psihiatric", se mai arata in comunicatAceasta noua metodologie de cunoastere a personalului va fi aplicata de toate diviziile Ministerului Afacerilor Interne.Masura a fost anuntata de Carmen Dan, vineri seara. Ea a aratat ca Politia Romana trebuie sa se reformeze si ca a cerut noii conduceri a institutiei sa faca o analiza pentru a fi identificate toate vulnerabilitatile."Este un moment de start, spun eu. Tocmai de aceea, am cerut noii conduceri a Politiei Romane sa faca acea analiza, acea diagnoza, pentru ca sunt extrem de interesata sa identificam toate vulnerabilitatile. Este important sa si gasim solutiile. Aceasta diagnoza, asa cum stiti, trebuie urmata de un plan de masuri cu termene asumate, pentru ca este evident ca Politia Romana trebuie sa se reformeze", a spus ministrul Carmen Dan, intr-o emisiune la Antena 3, potrivit Agerpres.In ceea ce priveste noul mecanism de testare psihologica, ministrul de Interne a apreciat ca in baza unei fise de semnalare, psihologul isi poate atinge obiectivul de a indica angajatii cu probleme."Mai mult decat atat, trebuie identificate mecanisme, si in acest moment este identificat un mecanism nou de testare psihologica in baza unei fise de semnalare. Este de neinteles pentru mine de ce nu a existat aceasta cunoastere anterioara a angajatilor ministerului, care sa fie pusa la dispozitia psihologului pentru ca acesta, in functie de acele vulnerabilitati indicate in fisa de semnalare, sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand face testarea psihologica. Si acest mecanism incepe sa functioneze de-abia de acum.Mi se pare ca acea testare psihologica (vechea testare - n.red.), fara a avea o asociere cu aceasta fisa de semnalare, nu-si atingea obiectivul, nu era indeajuns de relevanta incat sa ne indice unde sunt angajati problema si ce trebuie sa dispunem ca masuri pentru a nu ajunge in situatii de genul acesta", a aratat Carmen Dan.