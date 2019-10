Elevi ai Scolii de Politie de la Campina, prinsi cu droguri: In noiembrie ar fi devenit politisti cu acte in regula

Ce confirma Politia Prahova

Mai multe pliculete care contin substante ce par a fi droguri au fost gasite, marti, in masini si camerele de camin de la Scoala de Politie "Vasile Lascar" din Campina.Potrivit anchetatorilor, conducerea Scolii de Politie din Campina a sesizat ofiterii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate si Terorism Ploiesti ca asupra a doi elevi exista suspiciuni ca au droguri, pentru consumul propriu.Surse judiciare au declarat ca s-au facut controale in masini si camere, cu aceasta ocazie fiind "depistate si ridicate mai multe pliculete cu o substanta care va fi analizata la laborator".Reprezentantii Scolii de Politie Vasile Lascar din Campina au refuzat sa vorbesca depre ancheta oamenilor legii, dar au precizat ca doi elevi au cerut marti parasirea scolii, "adica incetarea activitatii de elev"."La controalele efectuate, la ore sau in camere, controale facute de profesori sau diriginti, cei doi au fost identificati cu un comportament neadecvat", au adaugat sursele citate.Cei doi ar fi terminat cursurile peste o luna, iarPotrivit Politiei Prahova, Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti a fost sesizata de catre conducerea Scolii de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina, cu privire la existenta unor date referitoare la posibile comportamente deviante ale unor elevi determinate de consumul de substante cu efecte psiho-active."Avand in vedere aspectele semnalate, la data de 01.10.2019, lucratorii B.C.C.O. Ploiesti, impreuna cu cadrele Scolii de Agenti de Politie 'Vasile Lascar' Campina, au procedat la efectuarea de activitati specifice, ocazie cu care au fost depistate si ridicate de la doi eleviIn cauza, a fost sesizata Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Ploiesti, pentru continuarea cercetarilor si luarea masurilor legale. Din punct de vedere disciplinar au fost luate masurile procedurale, cei doi pierzandu-si calitatea de elevi ai Scolii de Agenti de Politie 'Vasile Lascar' Campina", arata Politia Prahova.