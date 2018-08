Euronews face celebra Politia Romana: Un clip explicativ in engleza cu placutele antiPSD a devenit viral

Ziare.

Doar ca Euronews a facut mai mult decat sa redea in scris informatiile, a postat pe Facebook clipul in care se vede cum politistii romani il lasa pe sofer fara celebrele placute si l-a editat, adaugandu-i subtitrare explicativa in limba engleza.Noul clip a devenit viral, in doar cateva ore are deja peste 100.000 de vizualizari.Explicatiile in limba engleza de pe filmulet se traduc astfel:"Placutele suedeze ale lui Razvan Stefanescu sunt cele mai cunoscute din Romania.Dar mesajul lor a atras atentia Politiei.Rezidentul in Suedia a profitat de legile care ii permit personalizarea placutelor de inmatriculare.Literele pe care le-a ales se traduc prin "FUCK PSD"PSD sunt initialele partidului de guvernamant, Partidul Social Democrat".Genul acesta de clip video cu minime explicatii este in mare voga pe retelele sociale, fiind noua modalitate simpla si accesibila de a transmite informatia catre un public ocupat si grabit.Comentariile la postarea Euronews sunt de ordinul sutelor, existand si multi internauti straini, care au cautat explicatia in DEX a cuvantului "muie" si au gasit definitii variate, inclusiv unele lipsite total de obscenitate, asa incat au concluzionat ca placutele ar trebui sa fie perfect legale.Filmuletul a creat dezbatere legata de libertatea de exprimare, de Conventia de la Viena dar si de slugarnicia Politiei Romane printre comentatori.Iata si ce scrie BBC despre cazul masinii cu numere antiPSD