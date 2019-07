Europol a destructurat o retea internationala de traficanti de femei. S-au facut arestari si in Romania

Ziare.

Operatiunea, numita "Webmaster", a dus la inchiderea a 16 site-uri care promovau servicii sexuale, precum si la arestarea creierului prezumat al grupului, a informat agentia europeana de cooperare intre serviciile de politie criminale intr-un comunicat.Principalii trei suspecti, de nationalitate finlandeza, sunt acum detinuti in Spania. Alti suspecti au fost arestati in Malta, Finlanda si Romania, a precizat Europol.Stabilit la Marbella, in Spania, "seful prezumat al grupului a derulat activitati infractionale in cel putin 15 tari", a precizat Europol , care a coordonat operatiunea cu Eurojust, unitate de cooperare judiciara a Uniunii Europene."El a utilizat intermediari pentru a canaliza produse infractionale catre conturi bancare internationale", a precizat agentia cu sediul la Haga.Femeile traficate de retea erau in principal de origine nigeriana si lucrau ca prostituate in Finlanda si Suedia, a anuntat Eurojust intr-un comunicat distinct.Politia a inghetat conturile bancare ale suspectilor in 12 tari, inclusiv Hong Kong, si a confiscat masini de lux, bijuterii si circa 30.000 de euro, potrivit Europol.Autoritatile spaniole au declansat in urma cu trei ani o ancheta asupra acestui grup infractional, care ar fi realizat un profit de 40 de milioane de euro din 2010.