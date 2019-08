Evadare ca-n filme la Calarasi: Un barbat ce urma sa fie retinut a fugit din sediul Politiei cu ajutorul sotiei

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Calarasi, un barbat de 46 de ani din Budesti a fost adus, marti, la sediul Politiei din localitate dupa ce provocase un scandal El a fost informat ca urmeaza sa fie retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunii amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, iar in acel moment,El a fugit cu masina personala, care era condusa de sotia sa, autoturismul aflandu-se in fata sediului Politiei.Oamenii legii au instituit filtre in judet pentru prinderea barbatului si au fost anuntati si politistii din judetele invecinate despre aceasta situatie.