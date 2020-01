Un politist din Ploiesti a cazut victima unui jaf inscenat. Ce au patit faptasii

Ziare.

In zona se afla, insa, un politist care se indrepta spre locul de munca. Agentul a intervenit prompt, a scos pistolul si a imobilizat presupusii "infractori" care au fost pana la urma amendati, noteaza ObservatorTV."In urma cu putin timp, un politist din Prahova, in timp ce se deplasa spre locul de munca, pe str. Cavalului, din Ploiesti, a vazut 2 barbati cu fetele acoperite, care fugeau si transportau o geanta voluminoasa.Avand in vedere cele observate, s-a conturat ideea ca este vorba despre o fapta penala, asa ca a intervenit si a imobilizat cei 2 barbati, prin folosirea mijloacelor specifice, dar fara a executa focuri de arma.Dupa imobilizare, in urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca este vorba despre 2 barbati, cunoscuti in mediul on-line din Ploiesti ca se ocupa cu farse filmate, nefiind vorba de nicio infractiune. Cei doi barbati, precum si a treia persoana, care filma, au fost condusi la sediul politiei, unde au fost sanctionati contraventional, conform prevederilor articolului 2, punctul 1 din Legea nr. 61/1991", a transmis IPJ Prahova intr-un comunicat.