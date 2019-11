Fara carnet de 2 ani, un barbat a fost prins la volan. Cand l-au vazut politistii, a schimbat locul cu sotia

Ziare.

com

Potrivit Politiei Brasov, un barbat care conducea un autoturism a fost observat circuland cu o viteza mai mare decat limita admisa. Cand i-au facut semn sa opreasca, soferul a oprit autoturismul la zece metri de politisti si a trecut pe locul din dreapta fata, iar sotia sa a trecut la volan.Cand i-au fost verificate actele, politistii au constatat faptul ca barbatul nu are permis de conducere, intrucat i-a fost anulat in anul 2017 din cauza infractiunilor de "ucidere din culpa" si "parasirea locului accidentului de catre conducatorul vehiculului implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane".De asemenea, s-a constatat faptul ca barbatul este cercetat in cadrul unui alt dosar penal pentru "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", fapta petrecuta in luna martie.Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al I.P.J. Brasov.