Fata de 13 ani data disparuta si tanarul de 27 de ani care ar fi rapit-o au fost gasiti

Ziare.

com

"Minora de 13 ani si barbatul de 27 de ani au fost gasiti. In acest moment sunt audiati de politisti", a anuntat, marti dimineata, IPJ Cluj. Politistii au emis luni o alerta in sistemul "Alerta rapire copil" in cazul fetei de 13 ani din comuna Vultureni, judetul Cluj, care a plecat de la locuinta mamei sale duminica si nu a mai revenit. Oamenii legii au facut publica si o fotografie a celui care se presupune ca a rapit-o, un tanar de 27 de ani.Daria Maria Puica era imbracata cu un tricou cu motive florale, colanti albi cu negru si tenisi negri cand a disparut.Ea are parul saten, drept, ochi caprui, ten deschis, constitutie atletica, iar pe frunte are o cicatrice.Politia a facut publica si fotografia suspectului, Marian Cosmin Almas, de 27 de ani. Barbatul are 170 centimetri, ten masliniu, constitutie slaba, aproximativ 70-75 kilograme. La momentul plecarii cu fata, acesta ar fi purtat imbracaminte sport, posibil trening de culoare verde.Adolescenta a fost cautata de politisti dupa ce a plecat, duminica, in jurul orei 16.00 de la locuinta mamei sale din satul Babutiu, comuna Vultureni, judetul Cluj si nu a mai revenit, a anuntat Politia Judeteana Cluj."La data de 20 octombrie a.c., in jurul orei 17.50, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost sesizati prin Sistemul National Unic de Apeluri de Urgenta 112 despre faptul ca minora Puica Daria Maria, in varsta de 13 ani, din satul Babutiu, comuna Vultureni, judetul Cluj, a plecat de acasa si nu a mai revenit", indica Politia Cluj.Politistii au inceput cercetarile, stabilind ca fata a fost abordata de un barbat de 27 de ani, ruda cu aceasta, care i-a cerut sa il insoteasca, ambii plecand intr-o directie necunoscuta."Imediat, au fost mobilizati politisti din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului de Politie Judetean Cluj si jandarmi ai Inspectoratului Judetean de Jandarmi Cluj si Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, sprijiniti de un caine de urma, care au demarat actiuni de cautare in zona", conform Politiei Cluj.In cauza, a fost intocmit dosar penal pentru lipsire de libertate in mod ilegal, cercetarile fiind continuate sub coordonarea Parchetului.