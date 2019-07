Femeia injunghiata de un tanar in parcul din Faget (Timis) a murit la spital

Ziare.

com

Sotul ei a murit pe loc in urma atacului, iar suspectul a fost arestat intre timp pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor si tentativa de omor.Femeia se afla internata in Sectia Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Timisoara, unde fusese operata. In urma atacului, victima a suferit multiple traumatisme si leziuni. In ciuda eforturilor depuse, medicii nu au reusit sa-i salveze viata.Atacatorul consumase trei droguri: cocaina, amfetamina si marijuana. Magistratii au dispus, joi seara, arestarea sa preventiva pentru 30 de zile.Atacul a avut loc, miercuri, in parcul din Faget, cand femeia si sotul sau s-au dus sa faca miscare. Cei doi s-au deplasat pana acolo cu bicicletele,apoi le-au lasat de-o parte si au inceput sa faca sport pe aparatele de fitness din parc.La un moment dat, au fost atacati de un barbat. Sotul femeii a fost injunghiat mortal, iar ea a fost abandonata de atacator intr-o balta de sange.Suspectul a fost cautat de peste 200 de politisti, ei fiind ajutati de o drona si un elicopter care a survolat zona.Ionel Boldea a fost capturat in noaptea de miercuri spre joi, iar joi dimineata a fost dus la Spitalul Municipal Timisoara pentru recoltarea de probe biologice.In urma audierilor, procurorii au stabilit cum s-au petrecut faptele."In dimineata zilei de 03.07.2019, in jurul orei 08.00, suspectul s-a intalnit in parcul din localitatea Faget cu un cuplu de persoane in varsta, C.T. si C.E, pe care nu le cunostea, si, fara motiv, a inceput sa le aplice acestora lovituri repetate cu pumnii si picioarele, precum si cu un corp contondent. Victima de sex masculin a decedat, iar sotia sa a suferit leziuni grave, fiind transportata la spital, unde a fost supusa unei interventii chirurgicale", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis.Dupa ce a comis fapta, barbatul s-a deplasat cu o bicicleta in satul Temeresti, fiind surprins pe camerele de supraveghere.Boldea a agresat apoi alte persoane.In noaptea de miercuri spre joi, barbatul a fost capturat in trafic. El se afla la volanul unei masini, intre localitatile Povergina si Bichigi. In momentul capturarii el nu a opus rezistenta, a fost incoerent si le-a spus politistilor ca o icoana i-a spus sa comita faptele.