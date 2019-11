Fetita de 6 ani disparuta la Constanta a fost gasita

Ziare.

Conform reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, fata de sase ani disparuta din Ovidiu a fost gasita miercuri, in jurul orei 10:00.Ea nu a fost victima unei infractiuni si se afla intr-o stare de sanatate buna. Fetita a spus ca si-ar fi petrecut noaptea afara, pe camp.Politistii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile in care fata a disparut de acasa.Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta au precizat ca minora a fost dusa la Spitalul Judeten Constanta pentru un examen pediatric.Politistii din cadrul Politiei orasului Ovidiu au fost sesizati, marti, in jurul orei 19.00, cu privire la disparitia Denisei Cadrie Memet, in varsta de 6 ani. Fata a plecat de acasa in mod voluntar, in jurul orei 18.00, si nu s-a mai intors.