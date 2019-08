Fetite de 6 si 7 ani, agresate sexual in scara blocului. Pedofilul a fost arestat

Ziare.

Copilele au povestit parintilor ca agresorul le-a ademenit in scara blocului, unde a inceput sa le pipaie in zonele intime.Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, victimele nu au fost violate, iar agresorul a fost prins la scurt timp.Reprezentantii Politiei Galati au transmis ca o tanara i-a alertat dupa ce a vazut un barbat intr-o ipostaza indecenta."Pe 17 august Politia a fost alertata de o tanara care a observat un barbat intr-o ipostaza indecenta in scara blocului. Politistii s-au dus la fata locului si au gasit un barbat de 44 de ani din Galati. In urma verificarilor au fost identificate fetitele de 6 si 7 ani.Barbatul le-ar fi abordat in parcul din vecinatate si, sub pretextul ca le arata o pisica, le-a chemat in scara blocului. S-a intocmit dosar penal pentru agresiune sexuala", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin.Suspectul de pedofilie a fost retinut, iar luni, instanta a admis arestul preventiv pentru urmatoarele 30 zile.