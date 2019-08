Fifor a ordonat Politiei sa verifice permanent transportatorii, alaturi de RAR si ITM

Ziare.

"Desfasurate in toata tara, actiunile vizeaza, in principal, depistarea celor care efectueaza transport neautorizat de persoane, punand in pericol pasagerii.In acelasi timp, vor fi sanctionate orice alte incalcari ale OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice", anunta un comunicat al MAI remis vineriVor fi vizate, in special, zonele din apropierea statiilor pentru mijloacele de transport in comun, gari si autogari.In controalele Politiei sunt vizate atat persoanele fizice neautorizate, cat si firmele care realizeaza astfel de activitati, contra cost, fara licenta si autorizatie de transport, adauga documentul citat."Am dispus ca, incepand de ieri, Politia sa inceapa verificarea transportatorilor ilegali de persoane in toata tara. Desfasurata timp de 8 zile in prima faza, actiunea vizeaza depistarea celor care efectueaza transport neautorizat de persoane", precizeaza, pe Facebook, Mihai Fifor MAI puncteaza ca aceste controale vor necesita prezenta politistilor de la Rutiera, Ordine Publica, Investigarea Criminalitatii Economice si Transporturi, dar vor fi angrenati si specialisti ai Registrului Auto Roman si ai Inspectoratului Teritorial de Munca.Decizia ministrului Fifor (recent aparut in fruntea MAI) vine in contextul scandalului creat de disparitia a doua fete din Olt, care au luat masini "la ocazie".