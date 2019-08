Fifor anunta OUG prin care functiile de conducere din MAI vor fi ocupate pe o perioada determinata

Ziare.

"Saptamana viitoare o sa prezentam in prima lectura in Guvern o ordonanta de urgenta prin care asezam si regandim in totalitate managementul fiecarui post de conducere din Ministerul Afacerilor Interne. Prin asta schimbam conditiile prin care se poate conduce de pilda un inspectorat de politie sau se poate avea un post de conducere. Ma refer la principiul unui mandat, unui contract de mandat", a declarat Mihai Fifor la Antena 3.El a exemplificat ca in acest moment un inspector-sef isi poate pastra functia pana la pensionare."In momentul de fata, un inspector-sef care a luat un concurs este numit si stie ca poate ramane acolo daca nu se intampla lucruri grave in activitatea domniei sale pana la pensionare.Sunt lucruri pe care le vom discuta si le vom analiza impreuna cu colegii din sindicate. Le vom pune in dezbatere publica, le vom pune in transparenta, pentru ca vrem sa facem o modificare legislativa cat se poate de serioasa si cat se poate de productiva.Pe mine ma intereseaza ca atunci cand ai capatat un mandat de patru ani ca sef de structura in MAI sa intelegi ca trebuie sa iti faci datoria si sa te pot evalua in mod corect, transparent si sa pot sa stiu ca omul acela are un mandat pe care trebuie sa-l duca la capat pe criteriile de performanta pe care si le-a asumat", a precizat Fifor.