Fifor despre cazul de la Caracal: Politistii nu au stiut sa lucreze, nu au fost pregatiti

"Politistii nu au stiut sa lucreze pe speta asta. Asta este opinia mea, nu vreau sa acuz deocamdata pe nimeni, este evident ca nu au fost pregatiti pentru un astfel de caz. Este un sir de erori, un sir de erori teribil care a dus la o astfel de drama. Asa cum spuneati, de la imposibilitatea in 2019 din partea STS sa localizeze precis apelul, este inimaginabil dupa sumele uriase de bani alocate STS de-a lungul timpului, pe proceduri, pe tot soiul de explicatii.Cred ca la momentul acesta chiar nu mai conteaza ce explicatii ni se dau, pe licitatii care nu s-au finalizat, pe programe care nu s-au finalizat, sume uriase alocate. Este evident ca pe de o parte nu s-a putut localiza, pe partea cealalta avem un procuror care a luat decizii gresite si care la randul sau este investigat.Avem politistii pe care ii vedem in dialog cu un copil care a actionat corect, un copil care nu si-a sunat parintele, un copil care a sunat la 112, asa cum stia ca trebuie sa faca intr-o astfel de situatie disperata si cu toate acestea reactia politistilor nu a reusit sa fie cea care trebuia, in speta aceea de a identifica acest copil, de a activa, pentru ca inteleg ca sunt proceduri in astfel de situatii atunci cand avem de-a face cu un copil, intr-o situatie de genul acesta exista proceduri de activare. Caracalul e un oras mic", a spus Fifor, la Antena 3.Intrebat ce masuri va lua ca ministru interimar de Interne, Fifor a precizat ca vor continua investigatiile in acest caz si se vor oferi informatii oamenilor in timp util cu tot ce se face."E vorba de preventie aici, e necesar sa ne intoarcem la preventie, astfel de lucruri trebuie prevenite si abia dupa aceea intervenit. Eu o asigur pe doamna Saftoiu ca toti cei vinovati vor plati, ca nimeni nu incearca sa ascunda absolut nimic in aceasta speta si va asigur cu toata responsabilitatea ca cei care au gresit vor plati, indiferent cine sunt ei. Nu ne vom lasa.In ceea ce ma priveste, am declarat un razboi total acestor retele de criminalitate si acestor mafioti, nimeni nu scapa din cei care au gresit. Pe de alta parte, mergem in fiecare inspectorat judetean, mergem si facem analize, pentru ca lucrurile acestea trebuie facute si trebuie vazut unde si ce anume nu functioneaza si corectam cat se poate de repede", a afirmat ministrul interimar al Afacerilor Interne.