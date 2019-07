Filmul evenimentelor care au dus la moartea politistului din Timis si greselile constatate la ancheta

Filmul evenimentelor

Intra in scena politistul Amariei

Momentul crimei

Ranirea criminalului

Vin trupele speciale

Fara vesta antiglont si cu pistoale vechi de 25 de ani

Deficiente de management

Detalii despre dosarul talharului urmarit

La data de 02.06.2019, ora 13:56, seful Serviciului Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis a fost sunat de un agent din subordine, care i-a comunicat ca detine o informatie de la o sursa potrivit careia Lepa Ionel Marcel se afla in localitatea Izvin, judetul Timis, fiind observat intr-un autoturism cu numar de Vrancea.In acest context, seful Serviciului Investigatii Criminale a dispus constituirea unei echipe pentru verificarea informatiei, alcatuita din agentul care o primise de la o sursa si un alt agent din cadrul aceluiasi serviciu."De mentionat faptul ca cei doi agenti erau in timpul liber, iar seful serviciului nu l-a informat pe inspectorul sef al IPJ Timis cu privire la acest demers", se arata in comunicatul Politiei Romane.Potrivit sursei citate, agentul care primise informatia de la o sursa s-a deplasat la sediul IPJ Timis, de unde a ridicat pistolul din dotare, marca STECHKIN, calibru 9 mm, avand un incarcator cu 20 de gloante, o pereche de catuse, copii ale mandatului de executare a pedepsei cu inchisoarea, precum si autoturismul de serviciu Dacia Duster,la nivelul compartimentului doua articole de acest gen.Primind aprobarea sefului, agentul a discutat telefonic cu colegul sau, l-a preluat pe acesta de pe o strada din Timisoara si s-au deplasat impreuna in localitatea Izvin, fara ca cel din urma sa se doteze, in prealabil, in mod corespunzator pentru efectuarea misiunii ().La ora 14:10, seful Serviciului Investigatii Criminale a solicitat politistilor rutieri si de ordine publica sprijin in vederea opririi in trafic a autoturismului cu numar de Vrancea, verificarea lui si a ocupantilor acestuia.in care sunt 41 de ofiteri cu functie de conducere de la nivelul inspectoratului.De asemenea, pe timpul deplasarii, politistul care plecase in misiune fara dotarea corespunzatoare a contactat telefonic un agent din cadrul Politiei Recas, care se afla in serviciul de patrulare, impreuna cu politistul Amariei Cristian.Cu acest prilej, i-a solicitat sprijin pentru depistarea si prinderea urmaritului care se afla pe raza lor de competenta.In jurul orei 14:20, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au ajuns in orasul Recas.La ora 14:36, seful Politiei Recas l-a contactat pe seful Serviciului Investigatii Criminale, ocazie cu care l-a informat ca autoturismul cautat se afla in atentia lor.In jurul orei 14:50, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, dupa ce au identificat locul unde se afla barbatul urmarit, l-au observat pe acesta in curtea unui imobil ce avea portile de acces auto deschise, lucrand la roata unei masini.Ca urmare a acestui fapt, agentii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au solicitat sprijin colegilor din cadrul Politiei Recas, cu care vorbisera anterior, ocazie cu care acestia s-au deplasat la fata locului.La ora 14:55, agentii de politie din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au blocat cu autoturismul de serviciu intrarea in curtea imobilului, surprinzand persoana urmarita in timp ce se deplasa spre masina la care lucra.In acest timp, politistii din cadrul Politiei Recas au asigurat perimetrul exterior al imobilului, fiecare pe cate o latura stradala a acestuia (casa este fara etaj si are doua laturi la strada: una la drumul national si alta la o strada din localitate).Dupa acest moment, unul dintre politistii de la Compartimentul Urmariri din cadrul Serviciului Investigatii Criminale a coborat din autoturism, l-a somat pe Lepa Ionel sa se opreasca, insa acesta nu s-a supus indicatiilor si s-a refugiat in imobil, blocand usa, astfel ca agentii de politie nu au reusit sa patrunda in casa.Ulterior, politistul de la Urmariri care nu avea pistol asupra sa a ramas in dreptul usii de acces in imobil, iar colegul sau, de la Urmariri, s-a deplasat in fata casei, context in care ambii au auzit mai multe focuri de arma, crezand initial ca politistii de la ordine publica (respectiv cei de la Politia Recas) au deschis focul asupra persoanei urmarite.Imediat, cei doi au iesit pe poarta, in exteriorul curtii imobilului si au constatat ca Lepa sarise pe geam, in exteriorul casei, iar Amariei Cristian era cazut, fiind ranit, inspre acesta venind colegul sau de la ordine publica.In acest timp, persoana urmarita a fugit spre o statie de carburant dezafectata.Avand in vedere ca Lepa incerca sa isi asigure scaparea, politistii de la Urmariri au pornit dupa acesta.Persoana urmarita a fugit inspre statia de carburant unde a executat mai multe focuri de arma catre unul dintre politistii de la Urmariri, care a raspuns prin folosirea armamentului din dotare.Dupa schimbul de focuri, Lepa a traversat drumul national si a escaladat un gard de beton aflat in curtea unei societati comerciale, fiind urmarit in continuare de politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale.In curtea societatii comerciale, persoana urmarita s-a blocat intre un gard si peretele unei cladiri. In aceste circumstante a avut loc un schimb de focuri intre politist si urmarit, soldat cu ranirea lui Lepa Ionel, in zona umarului stang.Cu toate acestea, el a reusit sa sara gardul de beton in exteriorul societatii comerciale, unde se afla un teren viran acoperit cu vegetatie, el fiind urmarit, in continuare, de cei doi politisti.Lepa a escaladat gardul unei gradini, mai tarziu a sarit in curtea unui alt imobil si a executat un foc de arma in directia unuia dintre politistii aflati pe urmele sale.Cand agentul a ajuns la imobilul unde se afla Lepa, l-a observat urcand intr-un autoturism de culoare albastra si a inceput deplasarea cu acesta, incercand sa iasa din curte pe poarta imobilului.Cu aceasta ocazie, politistul a executat 4 focuri cu pistolul din dotare, dupa careCa urmare a folosirii armamentului de catre agentul de politie, persoana urmarita a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un gard de dimensiuni reduse, astfel ca nu si-a mai putut continua deplasarea.Totodata, Lepa a ramas circa 1 minut in autoturism, dupa care a coborat si a executat un foc de arma in directia politistului, care s-a refugiat dupa usa de la intrare in imobil.Ulterior, persoana urmarita a fugit prin gradina imobilului si a sarit gardul spre un teren viran acoperit cu vegetatie de aproximativ 1,5 m., iar dupa aproximativ 10-15 minute au venit alte forte in sprijinul sau.In intervalul in care politistul l-a urmarit pe Lepa Ionel Marcel in curtea imobilelor si in zona gradinilor, colegul sau s-a deplasat in urma acestora, la mica distanta."In context, este important de mentionat faptul ca, in jurul orelor 15:03, dupa primul telefon efectuat la 112, dispecerul IPJ Timis a contactat lucratorii din cadrul Politiei Oras Recas. A raspuns colegul lui Amariei Cristian, care i-a confirmat operatorului faptul ca acesta este impuscat, solicitand sa vina urgent ambulanta si acordand, in acest timp, primul ajutor", se mai arata in comunicatul Politiei Romane.Raportul consemneza ca, aproximativ in jurul aceleiasi ore, politistul de la ordine publica l-a apelat pe seful Politiei Recas, caruia i-a relatat succint evenimentul, acesta din urma ajungand la fata locului in jur de 15.10-15.15.Imediat dupa, la aproximativ 15.16, a sosit si primul echipaj de ambulanta, care a inceput manevrele de resuscitare, timp in care a ajuns cel de al doilea echipaj de ambulanta (ora 15.22).De asemenea, in jurul orelor 15.25-15.30, s-a prezentat si prima echipa de luptatori SAS, alarmati de catre ofiterul de serviciu al inspectoratului, ca urmare a dispozitiei date de inspectorul sef cu privire la mobilizarea intregului efectiv."In urma misiunii din data de 02.06.2019, efectuata pentru prinderea persoanei urmarite Lepa Ionel Marcel, a rezultat decesul colegului nostru Amariei Cristian din cadrul Politiei Orasului Recas si ranirea usoara, prin impuscare in piciorul drept a unuia dintre politistii de la urmariri (este vorba despre cel care avea pistol asupra sa) ", se mai arata in comunicatul transmis de Politia Romana.Politistii care au efectuat controlul au concluzionat, astfel, ca politistul Cristian Amariei nu avea vesta antiglont, iar pentru efectuarea misiunii a utilizat un pistol Carpati cal. 7,65 mm, fabricat in anul 1994. De asemenea, colegul sau, de la Politia Orasului Recas, avea asupra sa un pistol de aceeasi marca.Ambii politisti aveau cate doua incarcatoare a cate 6 gloante fiecare."De asemenea, verificarile comisiei mai evidentiaza faptul ca, la nivelul IPJ Timis, majoritatea vestelor antiglont fusesera distribuite la structurile operative, dar 14 s-au repartizat cu ocazia misiunii de prindere a criminalului, acestea aflandu-se, pana la acel moment, in depozitul inspectoratului.Practic, la data de 02.06.2019, Serviciul de Investigatii Criminale avea in dotare 10 veste antiglont, dintre care doua erau repartizate la Compartimentul urmariri.Cu toate ca, la momentul debutului misiunii, vestele antiglont nu erau utilizate de alti colegi, fiind disponibile, cei doi agenti de politie care s-au deplasat in localitatea Recas nu le-au preluat pentru a le avea asupra lor si a le utiliza", a mai transmis sursa citata.Potrivit documentului, din verificarile efectuate, a rezultat faptul ca Serviciului de Investigatii Criminale Timis i-au fost repartizate, pana la 02.06.2019, 15 maiouri antiglont si antiinjunghiere."Anterior tragicului eveniment, agentul care a plecat in misiune inarmat avea in dotare un astfel de maiou, dar nu l-a luat cand a plecat la actiune. Pe de alta parte, incepand cu data de 06.08.2018, la nivelul Politiei Orasului Recas au fost repartizate 2 maiouri antiglont si antiinjunghiere.Unul dintre acestea a fost ridicat de un agent din cadrul formatiunii rutiere, iar cel de-al 2-lea, alocat formatiunii de ordine publica, nu a fost preluat din depozit", mai arata sursa citata.Politia Romana precizeaza ca au mai fost depistate si alte deficiente, inclusiv pe linia exercitarii actului managerial."Desi nu sunt in legatura de cauzalitate directa cu tragicul eveniment, acestea denota o lipsa de implicare in coordonarea efectivelor din subordine (ex. aspecte care tin de planificarea muncii, documente strategice intocmite formal etc.) ", se arata in document.Echipa de control a prezentat si o serie de constatari punctuale, pe fiecare departament in parte, fiind vizate persoanele care nu au respectat procedurile.In ceea ce-l priveste pe seful Serviciului Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, comisia a stabilit ca, desi a fost informat telefonic despre existenta informatiei si initierea actiunii operative de catre subalternii sai, a preluat initiativa in mod exclusiv si a comunicat cu structurile din cadrul inspectoratului, fara a-i comunica direct sefului de inspectorat si fara a-i solicita sprijin in relationarea cu unitatile subordonate acestuia, prin actul de comanda."Astfel, informarea s-a realizat impropriu, prin postarea unui mesaj prin reteaua Whatsapp, iar demararea actiunii s-a efectuat fara a exista un feed-back din partea conducerii inspectoratului, care ar fi avut posibilitatea sa dispuna masuri corelative, de natura a preintampina aparitia unor astfel de tragedii (ex: angrenarea luptatorilor SAS sau a altor forte) ", noteaza echipa de control, care a apreciat ca postarea unui mesaj pe reteaua whatsapp nu reprezinta un mod eficient si operativ de raportare, intrucat este posibil ca persoanele destinatare sa nu vizualizeze informatiile in timp real."Mai mult, desi a fost informat despre actiunea ce urma a fi efectuata pentru prinderea persoanei urmarite, seful Serviciului Investigatii Criminale nu s-a implicat in efectuarea unor activitati premergatoare declansarii acesteia, precum instruirea fortelor participante, sau verificarea dotarii corespunzatoare a acestora si nici nu a desemnat un alt ofiter in acest sens.Ca atare, in lipsa unui astfel de control din partea acestuia sau a altei persoane desemnate, a fost posibil ca unul dintre politistii participanti la actiune sa actioneze fara armamentul din dotare", se mai arata in document.Sursa citata precizeaza ca, in sarcina sefului Serviciului Investigatii Criminale, poate fi retinuta si o documentare superficiala asupra periculozitatii persoanei urmarite, imprejurare ce rezulta din efectuarea unor activitati in dosarul de urmarire, ulterior evenimentului.De asemenea, anterior actiunii, nu a fost intocmit un plan in acest sens, acesta fiind redactat, in fapt, ulterior activitatii (la data de 04.06.2019) si asumat prin semnatura de seful Serviciului Investigatii Criminale, pentru a conferi un caracter de legalitate interventiei din ziua de 02.06.2019.Documentul a fost prezentat spre aprobare la data de 04.06.2019 adjunctului sefului inspectoratului pe linie de ordine publica, fiind datat si inregistrat cu data de 02.06.2019.In context, comisia de verificare evidentiaza atitudinea politistilor implicati in derularea misiunii, care, chiar si in lipsa elementelor de dotare, au actionat sustinut pentru urmarirea si prinderea persoanei in cauza, unul dintre ei fiind chiar ranit la picior.Echipa de control a retinut si deficiente in ceea ce-l priveste pe seful IPJ Timis."Desi a luat cunostinta informal despre debutul actiunii, prin mesajul postat seful Serviciului Investigatii Criminale si a observat ca acesta din urma angrena si alte structuri din cadrul inspectoratului, nu s-a implicat in actul de relationare cu unitatile subordonate, pana la momentul in care a aflat de producerea tragediei. Referitor la repartizarea vestelor antiglont si antiinjunghiere, a stabilit aceasta activitate in sarcina sefului Serviciului de Logistica, insa nu a urmarit ulterior distribuirea efectiva a acestora la structurile subordonate", a mai transmis Politia Romana.Adjunctul sefului IPJ Timis "a aprobat, ulterior desfasurarii actiunii din data de 02.06.2019, Planul intocmit la data de 04.06.2019 de catre seful Serviciului Investigatii Criminale, pentru a conferi un caracter de legalitate interventiei in care si-a pierdut viata un politist".Echipa de control a prezentat si aspecte rezultate din analiza dosarului persoanei urmarite, instrumentat de catre un agent din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, Compartimentul Urmariri."Avand in vedere mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de instanta de judecata, la nivelul acestui serviciu a fost constituit dosarul persoanei urmarite Lepa Ionel Marcel, si repartizat unui agent din cadrul Compartimentului Urmariri.Politistul a intocmit documentatia initiala conform prevederilor legale in vigoare, sprijinit de verificarile efectuate de lucratorii Politiei Municipiului Lugoj, intrucat persoana urmarita avea domiciliul pe raza acestei localitati.Din analiza dosarului a rezultat ca, desi a avut date si informatii care puteau fi valorificate, acesta nu a procedat in consecinta. Totodata, s-a constatat ca, la dosarul persoanei urmarite, de la data inregistrarii acestuia si pana la data producerii evenimentului, nu se regaseste fisa de cazier a numitului Lepa Ionel Marcel, aceasta fiind emisa si anexata post-eveniment, la data de 03.06.2019", a mai transmis Politia Romana.In plus, s-a constatat caIn ceea ce-l priveste pe sefului Politiei Recas, echipa de control a constatat ca, desi detinea date cu privire la posibila implicare a utilizatorului autoturismului cu numar de Vrancea in comiterea de fapte ilicite pe raza orasului Recas, nu a efectuat demersuri suficiente in vederea documentarii activitatii infractionale a celui in cauza, a identificarii lui, astfel incat, la momentul interventiei, aceasta sa se fi realizat cu asigurarea tuturor masurilor politienesti necesare."De mentionat faptul ca, anterior, Lepa s-a sustras unei eventuale legitimari, dand nastere prezumtiei rezonabile ca este predispus la comiterea de fapte antisociale. Practic, in data de 25.05.2019, in jurul orei 08:30 - 09:00, seful Politiei Orasului Recas, alaturi de un agent din subordine, in timp ce se deplasau pe raza localitatii, a observat, pe sensul opus, autoturismul cu numar de Vrancea, despre care cunosteau faptul ca apartine unui posibil autor de infractiuni.Politistii au intors autospeciala inscriptionata, fara a pune in functiune semnalele sonore si acustice, incercand sa se apropie de autoturismul in cauza, pentru a-l opri, dar conducatorul auto a accelerat si a reusit astfel sa se indeparteze.Urmarirea s-a realizat pe o distanta de aproximativ de 4-5 km, pana in apropierea localitatii Izvin, operatiunea finalizandu-se fara oprirea autoturismului urmarit", se mai arata in documentul transmis de Politia Romana.Comisia a concluzionat caSeful Serviciului de Logistica din cadrul IPJ Timis este acuzat ca nu a initiat masurile necesare pentru predarea efectiva a tuturor echipamentelor de protectie individuala si nici nu a informat conducerea inspectoratului cu privire la acest aspect."Cercetarile disciplinare vor fi realizate cu celeritate, astfel incat cei responsabili de disfunctionalitatile identificate de comisia de verificare sa fie trasi la raspundere conform legislatiei in vigoare si potrivit gradului de vinovatie a fiecaruia in parte", arata Politia Romana in finalul comunicatului.