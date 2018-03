Pitesti: A fost gasita masina din care a fost lasat in strada un tanar mort. Un baiat si trei fete sunt audiati

Ziare.

Un echipaj de jandarmi a identificat in trafic autoturismul din care, duminica dupa-amiaza, pe o strada din Cartierul Teilor, din Pitesti, a fost coborat un barbat care s-a constatat ca era decedat.Cele patru persoane care se aflau in masina - soferul si trei tinere - au fost conduse la Politia Municipala Pitesti pentru cercetari. Se pare ca soferul a fost ajutat de un alt barbat, care este cautat inca de Politie."Conducatorul autoturismului a fost depistat in urma cu cateva minute in trafic de un echipaj de jandarmi, care a solicitat in sprijin un echipaj de la Politia Rutiera. In interiorul autoturismului se aflau 4 tineri, un baiat (conducatorul auto) si 3 fete care in prezent se afla la Politia Municipala Pitesti pentru cercetari", anunta Jandarmeria pe pagina de Facebook Reamintim ca, mai multe filtre au fost organizate, duminica, in judetul Arges, dupa ce, in jurul orei 16:00, un tanar a fost dat jos dintr-o masina, iar cand s-au apropiat de el oamenii au realizat ca acesta era mort.Purtatorul de cuvant al Politiei Arges, Madalin Zamfir, a declarat ca a fost deschisa o ancheta in acest caz. "Am deschis o ancheta in acest caz. Martorii spun ca barbatul a fost dat jos dintr-o masina, pus pe jos, iar apoi masina a plecat", a declarat Zamfir, citata de Mediafax.Politistii merg in continuare pe varianta unei morti suspecte, insa deocamdata nu s-a facut incadrarea juridica a faptei si nu se stie daca decesul a survenit in masina sau dupa ce acesta a fost coborat.Potrivit News.ro, victima a fost identificata, fiind vorba despre un tanar de 28 de ani, cunoscut drept consumator de droguri . Cauza mortii va fi stabilita in urma necropsiei.