Fiul lui Sile Camataru a fost arestat, dupa ce a condus o masina drogat si cu permisul suspendat

Pe numele barbatului in varsta de 32 de ani a fost emis mandat de arestare preventiva pentru 20 de zile, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.Fiul lui Sile Camataru a fost retinut vineri seara de catre politistii din judetul Olt, dupa un control de rutina in trafic, pe DN65, la Ganeasa, cand politistii au constatat ca el avea permisul de conducere auto suspendat.Politistii au deschis dosar penal pentru infractiunile de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.Fiul lui Sile Camataru a fost prins, pe 15 decembrie, de politistii din Bucuresti, dupa ce au fost trase in aer mai multe focuri de avertisment. Albert Balint era cautat de aproape doua luni, dupa ce ar fi injunghiat in octombrie un tanar, intr-un club din Timisoara.Politistii Capitalei au tras foc de arma in plan vertical in timpul urmaririi unui sofer cu un autoturism care avea numere de inmatriculare straine si a refuzat sa opreasca la semnalele regulamentare, a informat pe 16 decembrie un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti. Dupa ce a fost imobilizat, s-a constatat ca barbatul nu detinea permis de conducere.A doua zi, a fost eliberat din arest, dupa ce victima sa si-a retras plangerea