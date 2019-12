Fiul lui Sile Camataru, eliberat din arest. Victima sa, un tanar pe care l-a injunghiat, si-a retras plangerea

Ziare.

Albert Balint, fiul lui Sile Camataru, a fost audiat si retinut pentru talharie, in cursul diminetii de politistii din Timisoara, dupa ce duminica seara, politistii din Bucuresti l-au oprit in trafic cu un foc de arma tras in plan vertical, deoarece acesta a refuzat sa opreasca masina la volanul careia se afla, la semnalul politistului.In cursul serii, insa, politistii s-au vazut nevoiti sa il elibereze pe Balint, deoarece victima sa, tanarul de 29 de ani, si-a retras plangerea.Balint urmeaza sa fie audiat si de politistii din Bucuresti pentru conducere fara permis.In luna octombrie, Albert Balint a injungiat un tanar care a vrut sa intre in stare de ebrietate intr-un club din Timisoara. Barbatul a avut o altercatie cu adminitratoarea localului, care este iubita lui Balint. Ulterior, victima lui Balint a fost implicat intr-un dosar de camatarie si trafic de droguri , alaturi de Lucian Boncu, un cunoscut al lumii interlope din Timisoara.