Fiul lui Viorel Micula, amendat cu 5.000 de lei pentru incalcarea ordonantelor militare. Il acuza pe politist de abuz, pentru ca l-a ironizat

Tanarul nu contesta amenda, dar il acuza pe politist de abuz, dupa ce acesta l-a ironizat pentru ca ar fi pronuntat gresit cuvantul "braconier" si, sustine el, i-ar fi spart telefonul, arata Bihoreanul. Victor Micula a declarat ca a fost sunat de Cristian Tuduce, presedintele Asociatiei vanatorilor si pescarilor sportivi "Forest Hunt", unde el detine calitatea de vicepresedinte, care l-a anuntat ca pe fondul de vanatoare pe care il gestioneaza s-au auzit focuri de arma. Asa ca a plecat spre acest teren fara sa faca declaratia pe propria raspundere."Am plecat sa vedem ce se intampla. Pe fondul nostru au mai fost braconieri. Pe drum, Tuduce a sunat si la 112. Insa nu am mai ajuns in zona in care s-au auzit impuscaturile pentru ca am fost opriti de o patrula de Politie", a povestit Micula.El a explicat ca, in timpul discutiti cu politistul, acesta l-a ironizat pentru ca a pronuntat "braconier" in loc de "braconier".Iata o parte din discutia dintre cei prezenti::Deci, domnul politist, sa inteleg ca ne-ati oprit, pe noi, pe mine, care sunt vicepresedintele (asociatiei de vanatoare - n.red.) ca sa nu pot ajunge la branconier, da? Sunteti prieten cu braconierii de pe fondul celalalt...: Branconier...: Domnul presedinte, e adevarat?, presedinte asociatiei: Nu stiu, stai ca nu stiu despre ce e vorba...: Branconier sau ce, cum ai zis...: Bra-co-nier...: Bran-co-nier...: Bun, asta o s-ajunga la televizor, nu-i o problema...: Bran-co-nier... Da' cum ati zis?: Bra-co-nier... Nu va mai bateti joc de mine, ca nici eu nu-mi bat joc de dumneavoastra...: Bran-co-nier... Cum ati zis, ca n-am inteles? Sa caut in dictionar... Haideti sa mergem la post, sa faceti o reclamatie daca insistati ca s-o braconat...: Dar dumneavoastra n-ati auzit foc de arma?: Nu, n-am auzit.: Cristi, ai auzit foc de arma?: Eu pentru aia am sunat...: Si eu la fel, am auzit foc de arma.: N-aveati cum sa auziti din Oradea, in timp ce noi va urmaream...Discutia a continuat la postul de politie din Paleu, unde Micula si inca trei persoane aflate cu el au fost amendate cu cate 5.000 de lei."Eu nu contest amenda. Am gresit, asta e. Dar nu mi se pare normal sa ma ia in bascalie un politist, in conditiile in care eu m-am purtat civilizat. Da, pe fondul nostru de vanatoare, care are 12.000 hectare, se braconeaza.Si nu e prima data. El nu a tinut cont de ce i-am spus, nu a anuntat in statie, nu a verificat nimic. Dar a avut timp sa ma ironizeze pe mine", sustine Victor Micula.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Bihor, comisarul sef Alina Farcuta, a sustinut ca Micula si ceilalti nu aveau justificare pentru a se afla in acel loc si ca presupusa fapta de braconaj sesizata la 112 nu s-a confirmat.