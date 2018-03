Focuri de arma in Bucuresti pentru prinderea unui sofer fara permis

Ziare.

Barbatul, aflat la volanul unui autoturism inmatriculat in Marea Britanie, nu a oprit la semnalele politistilor si a fugit lovind masina oamenilor legii, informeaza Digi24.Politistii au pornit pe urmele sale, l-au somat si au tras cu arma in cauciucurile masinii.Barbatul a mers apoi la casa rudelor, care au iesit inarmate cu cutite. Au fost insa imobilizate de politisti, iar apoi soferul a fost retinut.El este acuzat acum de tulburarea ordinii si linistii publice si de conducere fara permis. Are deja un dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5.