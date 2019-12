Politia a tras focuri de arma in Capitala, pentru prinderea unui sofer: Fiul lui Sile Camataru, cautat pentru injunghiere

Ziare.

"In data de 15 decembrie, in jurul orei 19:00, un echipaj din cadrul Sectiei 19 Politie, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a observat un autoturism cu numere de inmatriculare straine. Au efectuat semnal regulamentar de oprire, dar conducatorul auto a refuzat si a continuat deplasarea.S-a plecat in urmarirea autoturismului, iar soferul a abandonat masina si a fugit. S-a continuat urmarirea barbatului, iar unul dintre politisti, dupa somatia legala, a tras foc in plan vertical", se arata in comunicatul Politiei.Barbatul, in varsta de 32 de ani, a fost imobilizat si condus la sediul Sectiei 19 Politie. Tanarul nu detinea permis de conducere.Potrivit unor surse citate de Mediafax, barbatul este Albert Balint, fiul lui Sile Camataru, cautat din luna octombrie de politisti, dupa ce a injunghiat un tanar in fata unui club din Timisoara Barbatul a fost dus la audieri si urmeaza sa fie retinut pentru lovire sau alte violente.Albert Balint a fost condamnat, in trecut, la 5 ani de inchisoare pentru trafic de droguri, transmite News.ro.