Focuri de arma in Craiova pentru prinderea unui sofer care a refuzat sa opreasca

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, vineri, politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova, in timp executau serviciul de supraveghere si control al circulatiei pe bulevardul Stirbei Voda din Craiova, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism BMW Soferul a refuzat sa opreasca, politistii reusind sa observe ca la volan era un barbat, despre care existau date ca are suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Politistii au pornit in urmarirea lui pana in cartierul Catargiu, acolo unde au fost trase mai multe focuri de arma , barbatul reusind sa fuga dupa ce a abandonat masina.Dupa cateva ore, politistii au reusit identificarea si prinderea barbatului in varsta de 45 de ani din Craiova. Cu aceasta ocazie, oamenii legii au stabilit ca soferul nu a fost ranit in urma focurilor de arma trase asupra masinii respective.Barbatului i-a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fara permis de conducere. El avea suspedat permisul de conducere pentru ca nu a acordase prioritate pietonilor.Un incident similar a avut loc si in urma cu doua zile in Craiova.