Focuri de arma pe autostrada: Un sofer a fortat intrarea in tara pe la Nadlac UPDATE

Soferul unei masini nu a oprit, vineri dupa-amiaza, la punctul de control al frontierei de la Nadlac si a intrat pe teritoriul Romaniei. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, masina a fost urmarita de politisti pe autostrada A1, pe sensul de mers Nadlac - Deva.In zona comunei Traian Vuia, politistii au organizat un filtru pe autostrada si au tras cu armele din dotare, dar soferul si-a continuat drumul.In cele din urma, masina a fost oprita la intrarea in orasul Lugoj, iar soferul a fost incatusat.- Potrivit surselor citate, soferul are 42 de ani si este din Craiova. Acesta are permisul de conducere suspendat, iar placutele cu numerele de inmatriculare ale masinii au fost furate de un alt autoturism din Timisoara. Anterior, masina cu care circula soferul avusese numere de Franta.Politistii continua cercetarile in acest caz.