Focuri de arma trase de politisti pentru a opri un sofer, in Buzau. O masina de Politie a fost lovita

Potrivit IPJ Buzau, in jurul orei 2.30, un echipaj al Politiei Rutiere a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism cu numere de Prahova, care rula in orasul Buzau. Soferul si-a continuat insa drumul.Politistii au pornit in urmarirea masinii si au cerut sprijin altor doua echipaje de la Ordine Publica. Urmarirea a continuat din orasul Buzau, in localitatile Maracineni si Posta Calnau. La un moment dat, masina a lovit o autospeciala de Politie, dupa carepolitistii au tras mai multe focuri de arma, mai intai in plan vertical apoi asupra pneurilor autoturismului urmarit. Cel putin 15 focuri de arma au fost trase de politisti.In cele din urma, soferul a oprit, insa a fugit pe camp. Politistii au reusit sa prinda insa cei trei pasageri care il insoteau, indivizii fiind dusi la audieri.In urma cercetarilor, politistii au aflat ca barbatul care se afla la volanul masinii urmarire era baut si fara permis de conducere.Barbatul, care are circa 45 de ani si este din Blajani, judetul Buzau, nu a fost prins pana acum.Politistii continua cautarile si fac verificari pentru prinderea barbatului."In urma evenimentului, nu au rezultat vatamari corporale, autoturismul implicat si o autospeciala de politie fiind avariate", au declarat reprezentantii IPJ Buzau.