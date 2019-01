Focuri de arma trase de politisti pentru a opri un sofer, in Dambovita. Gloantele au nimerit masina

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, nimeni nu a fost ranit."Politistii din cadrul Biroului Rutier Targoviste au urmarit in trafic conducatorul unui autoturism care nu a oprit la semnalul executat de acestia. Pentru oprirea autovehiculului, politistii au folosit armamentul din dotare, au executat 5 focuri de arma asupra masinii, dintre care 3 au lovit auto.Nu au rezultat victime. Autorul a fost identificat si este cercetat pentru conducerea unui autovehicul fara a detine permis de conducere", a precizat IPJ Dambovita.Conform sursei citate, doua focuri au fost executate de avertisment, in plan vertical, iar celelalte spre masina. Urmarirea a avut loc din Targoviste spre Rancaciov. La un moment dat soferul a oprit masina, dar a fugit si este cautat acum de politisti."Politistii pot sa faca uz de arma asupra conducatorilor care nu opresc la semnal si despre care exista indicii temeinice ca au savarsit o infractiune sau este iminenta savarsirea uneia. De obicei, o persoana care are o urgenta opreste si spune ce urgenta are. Politistilor li s-a parut in neregula ca soferul nu a oprit.Urmarirea a inceput din Targoviste si s-a terminat in Rancaciov. Soferul a oprit, probabil s-a speriat si a fugit. Este identificat si este cautat. Nu are permis de conducere", a precizat, purtatorul de cuvant al IPJ Dambovita, Ana Maria Lita.Din primele date, soferul era singur in masina.