Fost ofiter DGA cercetat pentru santaj, filmat plangand in hohote in curtea IPJ Arad (Video)

Ziare.

com

El este cercetat pentru santaj si sustine ca a fost "lucrat" de fostul sau sef, Vasile Mereanu.In imaginile video, George Tabuia le cere agentilor "sa nu o dea la nimeni", fiind vorba despre "o inregistrare in care apar numele cele mai grele din mafia transportatorilor din Arad si care, daca ar fi data cuiva, ar insemna ca eu mai am foarte putine ore de viata", a declarat fostul ofiter DJA, citat de Adevarul.Tabuia este acuzat ca a santajat un om de afaceri din Arad, sa ii dea un comision de 200 de euro pentru ca i-a aranjat un contract de lucrari de constructii la casa socrului sau.Reprezentantii DGA au transmis pentru Critic Arad, ca se delimiteaza "total de comportamente ilegale sau in dezacord cu normele morale"."In imagini apare un agent de politie, fost angajat al Serviciului Judetean Anticoruptie Arad, cercetat in prezent intr-un dosar al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara pentru o fapta care nu are legatura cu atributiile de serviciu. De altfel, la scurt timp dupa dobandirea calitatii de suspect in cauza, agentul a solicitat, prin raport, incetarea raporturilor de serviciu cu unitatea noastra. (...)Totodata, cu acest prilej, precizam ca institutia noastra se delimiteaza total de comportamente ilegale sau in dezacord cu normele morale, fiind o unitate bazata pe valori profunde, in deplin respect fata de competentele profesionale ale personalului propriu", au precizat acestia.George Tabuia sustine ca in spatele dosarului penal in care este cercetat se afla chiar fostul sau coleg, seful DJA Arad, Vasile Mereanu.Iata si imaginile: