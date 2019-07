Fost sef din IPJ Olt spune ca a propus procurorilor sa intre in casa lui Gheorghe Dinca: Au spus ca nu stim ca acolo e victima

Ziare.

com

"Am fost informat de disparitia unei minore din comuna Dobrosloveni, cercetarile fiind efectuate de politia municipiului Caracal. Am spus ca seful serviciului de investigatii criminale sa alcatuiasca o echipa completa si sa mearga la fata locului pentru a efectua cercetarile impreuna cu politia municipiului Caracal.Intre timp am aflat ca in cauza se constituise un dosar penal de organele de parchet din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal coordona activitatea organelor de cercetare penala. Ulterior am plecat catre Slatina, iar de aici impreuna cu celalalt adjunct am mers catre municipiul Caracal.Am intrebat la sediul politiei despre stadiul cercetarilor, in sensul in care am discutat cu domnul procuror Popescu Cristian din cadrul Parchetului de pe langa judecatoria Caracal si domnul procuror Vasilescu Liviu din cadrul DIICOT, serviciul teritorial Craiova, care coordona activitatile coordonate de catre politisti", a declarat Nicolae Alexe, fost adjunct inspector-sef IPJ Olt, la Antena3.Potrivit acestuia, in urma pistelor care s-au dovedit a fi false, procurorul Vasilescu i-a aratat o fotografie de pe telefonul mobil ce reprezenta o masina suspecta, marca Renault argintiu, insa nu se vedea numarul de inmatriculare."Am continuat in mod direct verificarile si am solicitat sprijinul politistilor rutieri carora le-am distribuit fotografia, iar ulterior prin surse proprii am fost informat de un colaborator ca un autoturism identic s-ar afla intr-o parcare a unui supermarket din Caracal. (...) Am trimis imediat sa verifice, insa acest autoturism avea mici detalii ce nu corespundeau autoturismului pe care il cautam", a mai explicat Alexe.Fostul sef IPJ Olt mai arata ca ulterior, anchetatorii au reusit sa identifice o pozitie mai buna a masinii, in care se distingeau cateva detalii ale numarului de inmatriculare, apoi concluziile au dus la un autoturism argintiu inmatriculat in Olt, cu proprietar care locuia in Caracal."Cred ca in jur de 1 si jumatate cam asa. (era ora, n.r.) Aveam un autoturism suspect, da, fara sa stim alte detalii. Vizavi de acest autoturism am solicitat sa imi furnizeze datele sau proprietarul autoturismului prin acte ca stim cu totii una este proprietarul din acte si alta este proprietarul care il poate conduce si asa mai departe.Fapt pentru care am identificat, de asemenea am rugat sa imi scoata si mi s-a scos o fisa de fotografie cu acest om Dinca Gheorghe si vazand varsta inaintata am rugat sa imi caute si daca acesta are copii, baieti astfel incat stim cu totii ca copiii de regula mai conduc autoturismele inmatriculate pe numele parintilor", arata Nicolae Alexe.Dupa ce cercetarile au aratat ca masina este condusa de un barbat in varsta, si nu de copiii acestuia, Alexe spune ca a solicitat procurorilor, chiar daca nu avea mandat de perchezitie (care oricum nu ar fi fost valabil in acest interval de timp), sa patrunda in casa barbatului in flagrant."Ne aflam in biroul comandantului de la Caracal, eram eu, impreuna cu cei 4 domni procurori, impreuna cu adjunctul sefului IPJ colegul meu, celalalt adjunct, impreuna cu seful politiei municipiului Caracal, seful serviciilor de investigatii criminale, seful de la criminalistica, seful biroului politiei rutiere si multi alti politisti, cred ca eram 15 politisti acolo. (...)", explica sursa citata.Potrivit acestuia, procurorii au motivat ca datele nu sunt concludente si nu se poate intra.", mai spune Alexe.Acesta chiar avea un plan de rezerva: "M-am oferit ca eu, personal, sa sun de pe telefonul meu mobil la numarul de urgenta 112 si sa sesizez un caz de violenta domestica la adresa respectiva, fapt pentru care in baza legii 174/2018 privind violenta domestica art. 22, indice 2. Punctul 2, avem posibilitatea sa intram in domiciliu, in orice domiciliu la orice ora pentru a verifica aceste aspecte de violenta domestica".Procurorii nu au fost de acord."Colegii mei au acceptat ceea ce am spus eu insa, dupa cum stiti, conform Codului de Procedura Penala, activitatile sunt coordonate si dirijate numai de organele de Parchet", completeaza acesta.La randul sau, Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al IGPR, a declarat, pentru Mediafax, ca in cadrul unei discutii, procurorul de caz a subliniat ca ar proceda la fel."Ulterior acestui eveniment, ne-am deplasat la Caracal in judetul Olt, unde am participat la o discutie intre mai multi factori de decizie din institutiile implicate in acest eveniment, discutie la care a fost implicat si a acceptat sa vina si acest procuror, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal.In cadrul acestei discutii, procurorul de caz a afirmat daca ar fi intrebat acum - adica in acea seara la care am participat toti la discutie - ar raspunde la fel si nu ar permite intrarea in forta a politistilor in locatia respectiva, intrucat daca ar fi fost gasite probe, acestea ar fi fost lovite de nulitate in fata instantei de judecata", a declarat Georgian Dragan.Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal nu le-au interzis lucratorilor de politie sa patrunda in domiciliul lui Gheorghe Dinca, dupa ce l-au identificat, a anuntat, marti, Parchetul General.