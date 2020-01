Fost sef in Politie trimis in judecata: A incercat sa faca scapat un sofer prins baut la volan

Ziare.

com

"Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Covasna au finalizat cercetarile, iar procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui agent de politie care, la data savarsirii faptelor, detinea o functie de conducere, pentru savarsirea infractiunilor detoate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 Cod Penal", se arata intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, in cauza s-a retinut ca, la data de 1 iulie 2018, politistul, la momentul comiterii faptelor imputernicit la conducerea unui post de politie din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, a intervenit pe langa doi dintre lucratorii de politie din subordine pentru a-i determina sa nu isi indeplineasca indatoririle de serviciu, respectiv sa nu se sesizeze cu privire savarsirea unei infractiuni la regimul rutier de catre un localnic care fusese depistat in trafic in timp ce conducea sub influenta bauturilor alcoolice."In ciuda interventiei, dosarul penal a fost inregistrat, insa, desi a fost repartizat pentru solutionare altui lucrator de politie, inculpatul a efectuat acte de urmarire penala in context, contrar dispozitiilor procedurale", mentioneaza comunicatul DGA.Dosarul a fost trimis spre solutionare catre Judecatoria Sfantu Gheorghe.