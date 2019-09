Fostul consilier parlamentar care a injurat si amenintat un politist i-a facut plangere agentului pentru incalcarea GDPR-ului

Ziare.

com

Radulescu a reclamat comportamentul politistului si considera ca i-a fost incalcata intimitatea, dupa cum au declarat reprezentantii IPJ Prahova pentruDe asemenea, acestia au transmis ca miercuri dimineata inainte de depunerea plangerii, conducerea institutiei a dispus sa se faca verificari de catre biroul Control Intern cu privire la aceasta speta.Amintim ca Lucian Radulescu, consilerul deputatului PSD de Prahova Laura Moagher si director adjunct la CSM Ploiesti, a fost filmat in timp ce a injurat si amenintat un politist care i-a cerut sa se legitimeze in trafic, in comuna Paulesti din judetul Prahova. In urma discutiei cu politistul, consilierul parlamentar a plecat de la locul evenimentului.Apoi, s-a dus la sectia de politie din localitate unde a facut scandal. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest si a rezultat o alcoolemie de 0,16 mg/l alcool pur in aerul expirat. Dupa aparitia imaginilor, deputatul PSD Laura Moagher a transmis ca va inceta colaborarea cu Radulescu.