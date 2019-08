Fostul sef al Directiei de filaje si interceptari a fost numit la conducerea Politiei Romane

Ziare.

com

Politia Romana era condusa de interimarul Florin Dragnea, dupa demiterea lui Ioan Buda , pe fondul scandalului de la Caracal.Liviu Vasilescu a fost schimbat din functia de sef al Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei din Romania, in aprilie 2018, si mutat la Directia de Arme si Munitii.Mass-media dezvaluia atunci ca aceasta mutare s-ar fi facut la dorinta lui Liviu Dragnea. Asta in contxtul in care Directia de Operatiuni Speciale era una dintre institutiile cheie cu care lucra DNA, dupa ce Curtea Constitutionala a decis sa scoata SRI din anchetele penale.Inspectoratul General al Politiei Romane explica atunci ca aceasta mutare s-ar fi facut insa cu acordul lui Liviu Vasilescu."Mentionam ca acestea sunt functii echivalente, iar mutarea s-a realizat in temeiul Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare", arata IGPR, intr-un comunicat de presa.I.S.